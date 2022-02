Achtertanz, das war einmal

Ni hau, hau, bu hau, chiächiä, dsai djen: Es gehört zum guten Ton, sich beim Auslandsaufenthalt ein bisschen mit dem kleinen Einmaleins der fremden Sprache auseinanderzusetzen: Hallo, ja, nein, danke, auf Wiedersehen – ist in China nicht ganz so einfach. Zum kleinen Einmaleins gehören auch die Zahlen. Eigentlich. Aber mit denen fangen wir erst gar nicht an. Es reicht, bei ihnen zu wissen: Zahlen sind in China wichtig, da herrscht viel Aberglaube. Beziehungsweise herrschte viel Aberglaube, wie die Olympischen Spiele in Peking zeigen: Die Sommerspiele wurden am 8. August 2008 abends um 8 Uhr eröffnet. Die Zahl acht (ba) klingt ähnlich wie Glück und Wohlstand (fa). Die Winterspiele wurden wiederum am Freitag eröffnet, dem 4. Februar. Die Zahl vier (sì) gilt als unheilvolle Zahl, da sie im Chinesischen ähnlich klingt wie der Tod (si). Dass China dieses tödliche Datum für das Entzünden der Olympischen Flamme ausgewählt hat, sagt etwas. Ja, auch das ist Zahleninterpretation: Während die Gastgeber bei ihrer olympischen Premiere einen Achtertanz um das ewige Glück aufführten, scheinen sie jetzt zu sagen: Wir brauchen kein Glück mehr, haben uns Wohlstand erarbeitet, sind stark, nicht mehr ängstlich und müssen deshalb den Tod nicht mehr fürchten. Daher darf man natürlich weiterhin etwas Aberglauben pflegen. Ob in China wie bei uns besonders viele Menschen am 2.2.22 geheiratet haben und am 22.2.22 heiraten werden? Dafür hat das kleine Einmaleins der Sprache natürlich nicht ausgereicht, man muss nicht alles wissen – chiächiä, dsai djen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1