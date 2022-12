Academics verlieren vor 10 454 Zuschauern in der SAP Arena

Mannheim. piel verloren, Fans gewonnen: Der Ausflug der MLP Academics Heidelberg nach Mannheim hat sich gelohnt. Der Basketball-Bundesligist lieferte dem favorisierten FC Bayern am Dienstagabend einen aufopferungsvollen Kampf und durfte lange auf einen Coup hoffen. Am Ende unterlag die Mannschaft von Trainer Joonas Iisalo vor 10 454 Zuschauern in der SAP Arena aber knapp mit 83:87 (51:50).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Atmosphäre war toll. Es hätte sich noch besser angefühlt, wenn wir gewonnen hätten“, sagte Heidelbergs Tim Coleman nach einer begeisternden Partie. Der Außenseiter zeigte von Beginn an kaum Respekt vor dem Titel-Mitfavoriten. Vor allem dank einer guten Quote von der Dreierlinie gingen die Academics mit einer knappen Führung in die Pause. Die Heidelberger konnten den Vorsprung im dritten Viertel auf 66:61 ausbauen, doch in der Schlussphase setzten sich die Bayern mit ihrer größeren Erfahrung durch.