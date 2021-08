Abwärtstrend soll bis 2024 gestoppt sein

Tokio. Gold glänzt nicht nur. Gold bestimmt maßgeblich den Platz im olympischen Medaillenspiegel. Da sich die Olympiasiege in der ersten Hälfte der Sommerspiele trotz des überstrahlenden Triumphes von Tennisspieler Alexander Zverev in engen Grenzen gehalten haben, rechnet der Deutsche Olympische Sportbund mit einem Abrutschen auf einen Rang zwischen acht und zwölf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es deutet sich an, dass die ersten sechs Plätze nicht mehr zu erreichen sein werden“, sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig (Bild) zur Zwischenbilanz am Sonntag. Der absehbare Abstieg sei auf die Zahl der Goldmedaillen, aber auch darauf zurückzuführen, „dass sich andere Nationen deutlich nach oben entwickelt haben“.

© dpa

Vor fünf Jahren in Rio endete für Deutschland die Olympia-Mission mit 42 Medaillen (17 Gold, 10 Silber, 15 Bronze) und Platz fünf, 2012 in London wurden 44 Medaillen – aber nur elf goldene – geholt und unterm Strich Rang sieben belegt. Nach rund der Hälfte der Wettbewerbe in Tokio hatte Deutschland nach dem Finalsieg von Zverev gegen den Russen Karen Chatschanow am Sonntag 19 Medaillen (4/4/11) auf dem Konto, aber lediglich vier goldene. Für Schimmelpfennig sind Medaillen aber nicht nur der Maßstab für Erfolg: „Aus unserer Sicht ist das nicht das Alleinige. Wenn Athleten ihre Bestleistung bieten und nicht die Medaillen erreichen, kann das keine Enttäuschung sein.“

Mehr als erwartet haben die Slalomkanuten geliefert. Sie gewannen vier Medaillen in vier Wettkämpfen. „Überragend“, urteilte der DOSB-Sportchef. Perfekt waren die Auftritte der Dressurreiterinnen: Die Equipe ritt zu Gold und Jessica von Bredow-Werndl sowie Isabell Werth räumten im Einzel Gold und Silber ab. Drei Medaillen steuerten die Judokas zur Halbzeitbilanz bei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eher unbefriedigend bis schlecht lief es beispielsweise im Rudern oder Fechten. Keine Finalplätze erreichten Badminton, Boxen, Taekwondo, Surfen und die Fußballer. Die Beckenschwimmer brachen zwar den Fluch – Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und seine Freundin Sarah Köhler holten jeweils über 1500 Meter Freistil Bronze. „Es gibt positive Ansätze und eine positive Entwicklung zu Rio“, sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn, „aber wir wissen um die Defizite“.

Für den DOSB war bereits vor den Tokio-Spielen abzusehen, dass ein Spitzenplatz in weitere Ferne rücken würde. Doch bis zu den Paris-Spielen 2024 soll der Abwärtstrend gestoppt sein. „Wir wollen das in Deutschland immer noch verbinden mit einer Vielfalt. Wir wollen den Sport in Deutschland abbilden“, sagte Schimmelpfennig. dpa (Bild: dpa)