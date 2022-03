4:0 gegen Lettland: U21 jetzt Erster

Aachen. Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat trotz personeller Probleme einen wichtigen Erfolg auf dem Weg zur Fußball-Europameisterschaft 2023 in Georgien und Rumänien gefeiert. Der Titelverteidiger gewann am Freitag in Aachen das Qualifikationsspiel gegen Lettland mit 4:0 (3:0) und übernahm damit die Tabellenführung in der Gruppe B. Vor 7718 Zuschauern im Tivoli schossen zweimal Kapitän Jonathan Burkhardt (25. Minute/43.), Ansgar Knauff (26.) und Malik Tillman (75.) die Tore für das Team von Trainer Antonio Di Salvo. Torhüter Noah Atubolu parierte in der 66. Minute einen Foulelfmeter. Am Dienstag (17 Uhr/ProSieben Maxx) spielt die deutsche U21, bei der rund ein Dutzend Spieler ausgefallen waren, beim Verfolger Israel. dpa

