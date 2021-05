3:1 – Mentalitätsmonster feiern historischen Coup

Riga. Mit einem überragenden Torhüter Mathias Niederberger hat Deutschlands Eishockey-Team nach dem ersten WM-Sieg gegen Kanada seit 25 Jahren den Coup im Visier. Am Pfingstmontag trieb die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm den 26-maligen Weltmeister beim 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) in Riga zur Verzweiflung und führte die bislang perfekte WM-Ausbeute fort. Gut drei Jahre nach dem Jahrhundertspiel im Olympia-Halbfinale von Pyeongchang (4:3) sorgten Tore von Stefan Loibl (11.), Matthias Plachta (12.) und Korbinian Holzer (58.) erneut für einen historischen Sieg gegen Kanada, für das lediglich Nick Paul (19.) erfolgreich war. „Wir haben ganz viel Leidenschaft und Charakter gezeigt“, sagte Nico Krämmer von den Adlern Mannheim.

Der Fels in der Brandung. Der deutsche Torhüter Mathias Niederberger lässt sich auch von Michael Bunting nicht aus der Fassung bringen. © dpa

Damit untermauert das Team des Deutschen Eishockey-Bunds eindrucksvoll die hohen Ambitionen. Der bislang letzte WM-Sieg gegen Kanada gelang zuvor 1996 in Wien (5:1). Mit drei Siegen aus drei Spielen erinnert der WM-Start stark an die erste Weltmeisterschaft unter Söderholm 2019 in der Slowakei, als gar vier Siege in Serie gelangen und am Ende die bislang beste WM-Vorrunde überhaupt stand. Nächster Gegner ist am Mittwoch Kasachstan (15.15 Uhr/Sport1).

Mannschaftsgeist versetzt Berge

Der auch am Montag wieder zu spürende starke Mannschaftsgeist soll die Mannschaft ohne ihren Weltstar Leon Draisaitl genau wie bei Olympia 2018 zu einer Sensation führen. Damals sprang nach dem Halbfinalsieg gegen Kanada Silber heraus. „Wie sich jeder in die Schüsse reinschmeißt, unglaublich“, sagte Torschütze Loibl von den Adlern Mannheim bei Sport1.

Das erste Drittel war ein Spiegelbild der bisherigen WM-Auftritte der Kanadier, die Verunsicherung war dem Team anzumerken. Trainer Gerard Gallant hatte die Kanadier zum dritten Mal in veränderter Aufstellung aufgeboten und einem anderen Keeper vertraut. Darcy Kuemper, der am Sonntag beim 1:5 gegen den Erzrivalen USA nach 40 Minuten vom Eis musste, stand am Montag gar nicht im Kader und wurde von seinem Arizona-Teamkollegen Adin Hill ersetzt.

Der 26-Jährige wurde nach gut zehn Minuten binnen 38 Sekunden zweimal übertölpelt. Bei der schönen Führung durch Mannheims Loibl leistete der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl erstklassig Vorarbeit. Beim 2:0 wurde der Schuss von Loibls Club-Kollegen Plachta von Kanadas Top-Talent noch ins eigene Netz abgefälscht.

Das deutsche Team ließ sich auch vom Anschlusstor nicht irritieren, kämpfte aufopferungsvoll und überstand im Mittelabschnitt zweimal eine doppelte Unterzahl. Kanada schmeckte das nicht. Das zusammengewürfelte Ensemble reagierte mit Nickligkeiten. Niederberger vom Meister Eisbären Berlin hielt aber überragend bis zum Ende. Holzer, der nächste Saison für Mannheim aufläuft, machte mit einem Schuss ins verwaiste Tor alles klar. dpa

