3. Training: Vettel im Regen von Montréal auf Platz drei

Montréal. Der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim musste sich im Aston Martin nur dem zweimaligen Champion Fernando Alonso im Alpine und Pierre Gasly im Alpha Tauri geschlagen geben. Vettel war nur 55 Tausendstelsekunden langsamer als Alonso, auf Gasly fehlten ihm zwei Tausendstelsekunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

WM-Spitzenreiter und Titelverteidiger Max Verstappen fuhr nur wenige Runden auf dem nassen Kurs und rutschte mit seinem Red Bull einmal von der Strecke. Der 24 Jahre alte Niederländer wurde nach einer Stunde Neunter. Sein Teamkollege Sergio Perez kam auf Rang acht.

Die beiden führen vor dem neunten Saisonrennen an diesem Sonntag (20.00 Uhr/Sky) in Montréal das Klassement an. Verstappen hat 150 Punkte, Perez kommt auf 129. Dritter ist Charles Leclerc mit 116 Zählern. Der 24 Jahre alte Ferrari-Pilot drehte im letzten Freien Training vor der Qualifikation gar keine Runde, er muss wegen des Einbaus neuer Motorenteile das Rennen ohnehin von der letzten Reihe aus in Angriff nehmen. Mit den neuen Teilen überschritt Ferrari die Anzahl der jeweils erlaubten.

Mehr zum Thema Formel 1 in Kanada Verstappen schimpft und rast zweimal auf Rang eins Mehr erfahren Formel 1 Perez Schnellster vor K.o.-Ausscheidung - Leclerc Zweiter Mehr erfahren Formel 1 Leclerc rast auf Monaco-Pole - Verstappen nur Vierter Mehr erfahren

Mick Schumacher kam im Haas nicht über den 18. Platz im dritten Freien Training hinaus.