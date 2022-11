23 Wagner-Punkte reichen nicht: Magic unterliegen Hornets

Orlando. Beim 105:112 waren vor allem die Ballverluste schmerzhaft und zahlreich für die Gastgeber. «Wenn du den Ball 22 Mal hergibst und 21 Punkte deswegen kassierst, dann sagt das alles. Das müssen wir abstellen», sagte Wagner nach der zehnten Saisonniederlage für seine Mannschaft. «Die leben von solchen einfachen Fehlern, so verlierst du diese Spiele.» Die Hornets hatten zuvor acht Partien in Serie verloren. LaMelo Ball kam nach einer Verletzung zu seinem erst zweiten Einsatz und hatte 17 Punkte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiter in guter Form sind unterdessen die Boston Celtics. Der Finalteilnehmer der vergangenen Saison verbuchte beim 126:122 gegen die Oklahoma City Thunder den siebten Sieg in Serie. Zwischenzeitlich lagen die Celtics mit 15 Punkte in Rückstand, kamen mit einem starken Schlussviertel aber rechtzeitig zurück.