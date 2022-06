116:100 gegen Warriors: Celtics wieder vorne

Boston. Im ersten Heimspiel nach zwei Partien in San Francisco holten die Celtics um Basketball-Nationalspieler Daniel Theis am Mittwochabend (Ortszeit) ein 116:100 (68:56). In der Serie nach dem Modus Best of Seven führen die Celtics nun 2:1 und brauchen noch zwei weitere Siege für die 18. Meisterschaft ihrer Geschichte. Damit wäre Boston wieder alleine Rekordmeister vor den Los Angeles Lakers, die derzeit ebenfalls auf 17 Titel kommen.

Wie in den ersten beiden Partien erlaubten sich die Celtics im dritten Viertel eine lange Schwächephase und gerieten nach zwischenzeitlich 18 Punkten Vorsprung in Rückstand. Doch vor den eigenen Zuschauern im TD Garden holte sich das Team die Führung noch vor dem Ende des Abschnitts zurück und ging mit vier Punkten mehr ins Schlussviertel. Frenetisch gefeiert für starke Defensivarbeit zog der Gastgeber wieder davon und sicherte den Sieg.

Bester Werfer: Stephen Curry

Bester Werfer der Partie war Warriors-Star Stephen Curry mit 31 Punkten. Für die Celtics verbuchte Jaylen Brown 27 Zähler, Jayson Tatum 26 und Marcus Smart 24. Theis kam im Gegensatz zu den ersten beiden Begegnungen der Final-Serie nicht zum Einsatz. Celtics-Trainer Ime Udoka schickte bis zwei Minuten vor dem Ende nur acht verschiedene Profis aufs Parkett, verzichtete aber auch am Ende auf den Niedersachsen, der als erst zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki den Titel in der NBA gewinnen kann.

Die Celtics warten seit 2008 auf die 18. Meisterschaft. Die Warriors hoffen auf den siebten Titel ihrer Geschichte und den ersten seit 2018.