Vier gewinnt – Max Lemke bringt Gold nach Lampertheim

Tokio. Den Olympia-Empfang in der Heimat wird Deutschlands erfolgreichster Kanute schwänzen. Für Ronald Rauhe geht es am Montag vom Frankfurter Flughafen sofort nach Hause zur Familie. Nachdem er die Einschulung seines Ältesten wegen der Gold-Fahrt im Kajak-Vierer verpasst hat, will er den Sohnemann am Dienstag wenigstens zur Schule fahren. „Das ist so abgesprochen. Und ich werde mein Versprechen halten“, sagte Deutschlands Fahnenträger, der sich tränenreich von der Olympia-Bühne verabschiedet und die Karriere beendet hat.

Obwohl ausgemacht war, dass die beiden Söhne wegen der anstehenden Einschulung nicht geweckt werden sollten, saß die kanuverrückte Familie – Ehefrau Fanny (geborene Fischer) hat 2008 Olympia-Gold im Vierer gewonnen – am Samstag in der deutschen Nacht vor dem Fernseher. Die letzte große Kajak-Fahrt des Papas zusammen mit Max Rendschmidt (29), Tom Liebscher (28) und dem Lampertheimer Max Lemke (24) wollte sie auf keinen Fall verpassen. „Ich hab‘ ein Foto gekriegt, wo sie um drei Uhr nachts wach waren und mein Rennen geguckt haben. Das macht mich einfach stolz. Die Familie hat einen ganz, ganz großen Anteil daran“, sagte der 39 Jahre alte Rauhe mit stockender Stimme und schluchzte.

Stolz hängte er seiner Crew die Goldmedaillen um den Hals. „Ich hätte mir nichts anderes erträumen, erwünschen können. Das macht es mir leicht, meine Karriere zu beenden“, sagte er. Obendrauf gab es noch ein Abschiedsgeschenk vom Team D für ihn. „Die Fahne aus dem Stadion zu tragen, ist die Krönung meiner Karriere.“

Emotional ging es für Rauhe Schlag auf Schlag. „Er wird nicht mehr aus dem Weinen herauskommen. Manche sagen, er ist der Papa von dem Boot“, meinte Bundestrainer Arndt Hanisch. Diesen Abschied begoss das Team reichlich. „Er ist einfach ein cooler Mensch, ein cooler Typ. Wir werden ihn vermissen.“ Schlagmann Rendschmidt meinte: „Zum Abschluss noch mal Gold – mehr konnten wir Ronny nicht geben.“ Dem stimmte Max Lemke zu. „Wir haben unseren Erfolg noch ein bisschen feiern können“, meinte der 24-Jährige verschmitzt. Seinen bislang größten Erfolg – 2016 war der Mannheimer noch als Ersatzmann in Rio dabei gewesen – konnte er noch gar nicht richtig fassen. „Mir fehlen noch ein bisschen die Worte. So ganz kann ich es immer noch nicht glauben, dass es geklappt hat und diese fünf Jahre harte Arbeit sich in dem Ausmaß gelohnt hat. Ich bin einfach überglücklich“, freute sich der Sportsoldat. „Es war ein verdammt hartes Rennen, wahrscheinlich das härteste meiner Karriere. Als wir das Rennen noch mal im ZDF Sportstudio geschaut haben, ist mir erst klar geworden, wie knapp das Ding eigentlich war. Ronny hatte sogar schon kurz vor der Ziellinie aufgehört, weil er gesehen hat, dass es reicht“, schilderte Lemke die nervenaufreibende Gold-Fahrt.

Totalschaden weggesteckt

Für den Deutschen Kanu-Verband war es ein einigermaßen versöhnliches Olympia-Finale. Der Kajak-Vierer triumphierte, sorgte für die erst dritte deutsche Medaille im Kanu-Rennsport bei den Tokio-Spielen – sechs bis sieben waren die Zielvorgabe gewesen. Die Frauen schafften es erstmals seit langer Zeit nicht auf das Podest. „Das Gold war schon wichtig, weil wir bei Weitem nicht das erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben. Es ist ein guter Abschluss, aber es wird an der Gesamtbilanz nichts ändern“, sagte Kanu-Verbandspräsident Thomas Konietzko und meinte kleinlaut: „Es war fast ein Desaster.“ Mit Blick auf Paris 2024 kündigte er eine gründliche Analyse an. „Die Jungschen sind gefordert“, meinte Bundestrainer Hanisch, der vor einem Generationswechsel steht. Immerhin war auf den Vierer Verlass. Auch nach einem Totalschaden beim eigens angefertigten Olympia-Boot beim Verladen in Luxemburg war das Quartett nicht zu schlagen. Als es geschafft war, stieg Rauhe als Erster aus dem Boot und umarmte seine Teamkollegen innig. Der 16-malige Weltmeister hat nach Bronze in Sydney 2000, Gold in Athen 2004, Silber 2008 in Peking im Kajak-Zweier und Bronze 2016 in Rio im Einer nun Gold im Kajak-Vierer hinzugefügt.