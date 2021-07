Mit Teamgeist zum Olympia-Titel?

Sport Kniefall-Geste „fühlt sich gerade nicht nach mir an“

Malaika Mihambo gibt an diesem Tag mehr als ein Dutzend Interviews. Die ersten und letzten am Telefon im Auto, zwischendurch den ganzen Tag bei einem Sponsor im schwäbischen Wendlingen. Die Gelassenheit geht der 27 Jahre alten Weitsprung-Weltmeisterin und Meditations-Anhängerin dabei nicht verloren. „Ich versuche jedes Mal aufs Neue, mich auf so ein Gespräch einzulassen – als ob ich kein anderes vorher geführt hätte und so manche Frage noch nicht gestellt worden wäre“, sagt sie der Deutschen Presse-Agentur. Keine Frage: Mihambo ist eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Olympia-Teams. Vor knapp zwei Jahren und vor Corona war die Leichtathletin von der LG Kurpfalz als Topfavoritin zur WM nach Doha geflogen und landete dort bei 7,30 Metern und auf dem Gold-Rang. Dieses Mal ist alles ein bisschen anders, nicht nur der Pandemie wegen. Als Zeichen der Veränderung stehen optisch schon mal ihre gefärbten, ursprünglich schwarzen Haare. „Jetzt sind sie blond – ob goldblond, das wird sich dann in Tokio zeigen“, sagt Mihambo und lächelt. Die zweimalige Sportlerin des Jahres gilt als Medaillenkandidatin, doch bereits sechs Springerinnen haben in diesem Jahr die Sieben-Meter-Marke geknackt. Mihambos Bestweite steht bei 6,92 Metern. „Mein persönliches Ziel ist es, mein Bestes zu geben, das zu zeigen, was in mir steckt. Dieses Jahr ist mir das leider noch nicht gelungen. Was gut ist: Ich weiß, dass ich es kann, dass ich gut drauf bin, dass ich es jetzt auch zeigen kann und will und werde“, sagt sie. „Es stehen viele gute Springerinnen vor mit in der Weltbestenliste, gleichzeitig schreibe ich mich selbst nicht ab.“ {element} Die Weitspringerin kämpft immer noch mit der Umstellung ihres Anlaufs, den sie – auch verletzungsbedingt – zwischenzeitlich von 20 auf 16 Schritte verkürzt hatte. Fast ein halbes Jahr habe sie das gekostet. „Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass es so hart ist. Da kommen viele Selbstzweifel hoch: Kann ich das überhaupt noch? Bin ich gut genug? Kann ich mithalten?“, erklärt sie offen. Sie sei dadurch in eine Position gekommen, in der sie sich als Gejagte fühlt – statt als Jägerin. Sieben Meter? „Ich zweifle nicht daran, dass ich das erreichen kann.“ Letzter Schliff in Miyazaki {furtherread} Den allerletzten Schliff vor den Sommerspielen holt sich der Schützling von Bundestrainer Uli Knapp von dieser Woche an im Trainingslager des Deutschen Leichtathletik-Verbandes im japanischen Miyazaki. Die Weitsprung-Qualifikation in Tokio steht am 1. August an, die Medaillenvergabe am 3. August. „Es wäre einfach toll, diese harte Zeit mit etwas Schönem beenden zu können“, sagt Mihambo. Die gebürtige Heidelbergerin sieht den Wert einer Olympia-Medaille in Tokio „eher erhöht, weil die Bedingungen viel schwieriger sind als in einem normalen Jahr“. Mihambo gilt durchaus als politischer Mensch. Ihr Vater stammt aus Sansibar, ihre Mutter aus Deutschland. Dass sie die Olympia-Bühne – wie viele Fußballer bei der EM – zu einer öffentlichkeitswirksamen Aktion gegen Rassismus nutzt, ist eher unwahrscheinlich. Obwohl sie zur Schulzeit auch schon Diskriminierungen wegen ihrer Hautfarbe erlebt hat. Ob sie sich vorstellen kann, vor oder nach einem Wettkampf niederzuknien? „Ich finde es sehr schön, wenn Sportler das tun, wenn sie für größere Werte einstehen, die stellenweise einfach vergessen werden“ sagt Mihambo. „Ich selbst kann mich nicht mit diesen großen Gesten anfreunden. Das fühlt sich gerade nicht nach mir an. Von daher würde ich das Stand heute nicht tun. Das kann sich natürlich ändern.“ Die Weltklasse-Weitspringerin will lieber andere Wege gehen, um für das Thema zu sensibilisieren. dpa

