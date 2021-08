Jacobsen gratuliert Karabatic

Tokio. Nikola Karabatic ließ sich die schwere Goldmedaille von Kentin Mahe umhängen, umarmte den ehemaligen Bundesliga-Spieler und gab ihm durch die Maske eine Art Küsschen auf die Stirn: Der Weltstar war mit sich und der Welt zufrieden. Mit 37 Jahren und als einer von nur vier dreimaligen Olympiasiegern seiner Sportart ist Karabatic endgültig im Handball-Olymp angekommen. Durch den 25:23 (14:10)-Sieg mit Frankreich gegen Weltmeister Dänemark in der Neuauflage des Endspiels der Olympischen Spiele von 2016 hat der Ausnahmekönner in Tokio seine 16. Medaille bei Olympia sowie Welt- und Europameisterschaften gewonnen.

Der dreimalige Welthandballer war die prägende Figur des Endspiels, das durch 17 frühere oder aktuelle Bundesliga-Spieler inklusive der Trainer Guillaume Gille und Nikolaj Jacobsen einen deutschen Anstrich hatte. So verwunderte es auch wenig, dass die ehemaligen Rhein-Neckar Löwen Jacobsen und Schlussmann Niklas Landin vom Rekordmeister THW Kiel den Franzosen auf der Pressekonferenz auf deutsch zum „verdienten Sieg“ gratulierten.

Luka und Nikola Karabatic feiern den Olympiasieg. © dpa

Als die Schlusssirene nach umkämpften 60 Minuten ertönte, wurde Nikola Karabatic von seinem Bruder Luka bestürmt und umarmt, danach kämpfte der Routinier mit den Tränen. An allen drei Olympiasiegen von „Les Bleus“ 2008, 2012 und in Tokio hatte er maßgeblichen Anteil. Im Yoyogi National Stadium rackerte der 37-Jährige mit dem markanten Zahnschutz im Design der Trikolore in Angriff und Abwehr, glänzte durch Anspiele und schuf immer wieder Räume für seine Mitspieler.