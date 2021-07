„Hoffe, er ist ein Gentleman“

Sport Riesige Freude bei Lorenz

Die deutsche Hockey-Spielführerin Nike Lorenz darf ihre Regenbogen-Binde bei Olympia in Tokio auch während der Spiele tragen. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Donnerstag mit. Das Internationale Olympische Komitee habe einem entsprechenden Antrag zugestimmt. „Wir freuen uns, dass wir damit einen gemeinsamen Weg gefunden haben, der es dem Hockey-Team ermöglicht, ein gesellschaftspolitisches Statement abzugeben“, wurde DOSB-Präsident Alfons Hörmann in den sozialen Netzwerken zitiert. „Es fühlt sich unglaublich gut an, meinen Mitspielerinnen den Raum auf dem Spielfeld verschafft zu haben, den sie sich verdienen. Jeder einzelne Charakterzug von uns hat jetzt offiziell seinen Platz. Love always wins“, sagte Lorenz, die früher für den Mannheimer HC spielte, laut Mitteilung des Deutschen Hockey-Bundes. Sie freue sich „riesig“, die Binde tragen zu können. Die Kapitänin des Hockey-Nationalteams darf nun auch bei den Spielen und nicht nur beim Aufwärmen oder nach den Partien „die Regenbogenfarbenbinde als Symbol für sexuelle Diversität tragen“, wie es in dem Tweet des DOSB weiter hieß. Bereits am Sonntag beim Auftaktspiel gegen Großbritannien werde die 24-Jährige mit den Regenbogenfarben am Stutzen auflaufen. Lorenz hatte die bunte Binde seit Monaten und zuletzt auch in einigen Spielen bei der EM getragen. Regel 50.2 der Olympischen Charta und die kürzlich dazu vom IOC veröffentlichten Richtlinien untersagen eigentlich Botschaften mit politischem Inhalt während des Spiels, nicht aber vor Anpfiff und nach Abpfiff. Entscheidend ist aber das Regelwerk der internationalen Sportfachverbände. DOSB und DHB stellten nun einen gemeinsamen Antrag beim IOC, der jetzt genehmigt wurde. dpa

Mehr erfahren