Hilberts Glanznummer strahlt in Silber

Sapporo. Die handgeschriebenen Aufmunterungsbriefe seiner Freundin Anna ließen den sensationellen Silber-Geher Jonathan Hilbert in Tränen ausbrechen. Der 26-Jährige von der LG Ohra Energie sorgte bei der Abschiedsvorstellung der 50-Kilometer-Geher von der olympischen Bühne für eine Glanznummer. 29 Jahre nach dem Bronze-Coup des heutigen Bundestrainers Ronald Weigel bei Olympia in Barcelona schrieb Hilbert sein eigenes Kapitel deutsche Geher-Geschichte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ungläubig fasste er sich schon auf den letzten Metern an den Kopf. Nach seiner taktisch brillanten Vorstellung überwältigten ihn angesprochen auf seine Anna dann die Gefühle. „Es ist einfach besonders, wenn man ein paar handgeschriebene Worte von seiner Freundin mitbekommt“, erzählte er der ARD mit Tränen in den Augen. Jeden Tag hätten sich die beiden drei, vier Stunden per Videokonferenz ausgetauscht. Den letzten Brief öffnete das Tausende Kilometer voneinander getrennte Paar gemeinsam am Abend vor dem großen Wettkampf im Norden Japans. „Das ist auch für dich, Anna!“

Nach Gold für Malaika Mihambo im Weitsprung und Silber für Diskuswerferin Kristin Pudenz war es die mittlerweile dritte deutsche Leichtathletik-Medaille in Tokio. „Wahnsinn, ich bin unglaublich stolz“, verkündete Hilbert im Ziel. „Ich habe noch nicht realisiert, was passiert ist, und das wird auch noch ein paar Wochen und Monate dauern.“ Bundestrainer Weigel resümierte ergriffen: „Es ist ein Wahnsinnsglücksgefühl für die Mannschaft. Man findet kaum Worte, der Jonathan hat ein unglaubliches Ding gemacht.“

Im Ziel legte sich Hilbert eine Flagge in Schwarz-Rot-Gold über die Schultern. Am Ende fehlten ihm nur 36 Sekunden auf Olympiasieger Dawid Tomala aus Polen (3:50:08 Stunden). Nach Platz vier 2016 in Rio de Janeiro gewann der Kanadier Evan Dunfee (+51 Sekunden) Bronze. Carl Dohmann aus Baden-Baden kam als 33. ins Ziel (+17:10 Minuten), der Bühlertaler Nathaniel Seiler wurde 42. (+25:29).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gute Vorahnung beim Aufstehen

Nach etwa fünfeinhalb Stunden Schlaf habe Hilbert beim Wachwerden sofort gemerkt: „Heute ist ein spezieller Tag.“ Und dann bot er in Sapporo, wohin die Marathon- und Geher-Medaillenkämpfe aus klimatischen Gründen verlegt worden waren, eine Meisterleistung. Hilbert hielt sich in der entscheidenden Phase in einer Verfolgergruppe, die dem überragenden Tomala auf den Fersen war.

Der Pole zog an der Spitze zwischenzeitlich mit einem Vorsprung von mehr als drei Minuten davon. Der Deutsche war aber mitten im Kampf um Silber und hielt auch fünf Kilometer vor dem Ziel mit. Dann gaben Hilbert und der Spanier Marc Tur Gas, setzten sich ab und unterhielten sich kurz miteinander. Vor allem redete Hilbert.

„Ich habe ihm gesagt: Lass uns zusammenarbeiten. Ich hab ihn drei-, viermal angeschaut. Es kam aber keine Reaktion“, berichtete Hilbert. „Dann habe ich mir gedacht: Du musst das Heft selber in die Hand nehmen.“ Und wie! Zwei Kilometer vor dem Ziel trennte sich Hilbert von seinem Kühlschal, dann flog auch seine Kappe davon. Jetzt, rund 700 Meter vor dem Ziel, ließ er Tur stehen und ging seiner Silber-Sensation entgegen.

Es war eine Abschiedsvorstellung, denn das Internationale Olympische Komitee hat das 50 Kilometer Gehen aus dem Programm gestrichen. Bisher ist noch nicht entschieden, ob bei den Sommerspielen 2024 in Paris die verkürzte Version von 35 Kilometern oder ein Team-Mixed-Wettbewerb mit je zwei Frauen und Männer für die 50 Kilometer aufgenommen werden. Bundestrainer Weigel geht von der Einzelvariante aus: „Jetzt heißt es, sich auf die 35 Kilometer umzustellen. Wir haben genügend Potenzial an Athleten, auch über die 35 Kilometer erfolgreich zu sein.“ dpa

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3