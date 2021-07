Zwischen Insektenhotel und Rennstrecke

Spielberg. In der neuen Rolle des Hoteliers gefiel (Bild). „Es wird kostenlos sein, vielleicht hätten wir noch ein Schild aufstellen sollen“, sagte der Heppenheimer. Vor dem Großen Preis von Österreich baute der viermalige Formel-1-Weltmeister mit einer Schulklasse ein Hotel für Insekten und Bienen in Form seines Rennautos, gefüllt mit Holz und Bambus – und hatte dabei sichtlich Spaß. „Die Idee dahinter ist, ein bisschen mehr Raum für Insekten und besonders Bienen zu schaffen, damit diese sich besser ausbreiten und leben können“, sagte er.

Der Aston-Martin-Fahrer hatte zuletzt verraten, dass er während des ersten Corona-Lockdowns ein Praktikum auf einem Bio-Bauernhof gemacht hatte. Schon länger setzt er sich für Nachhaltigkeit ein und sorgte in der Vorwoche im „Spiegel“-Interview für Aufsehen, als er sagte, dass er bei der Bundestagswahl die Grünen wählen werde und das Thema Umweltschutz für besonders wichtig halte. Dies hatte viele negative Reaktionen hervorgerufen. Vettel, der selbst in der Schweiz lebt, wurde Heuchelei vorgeworfen. „Ich werde auch weiter nicht davor zurückschrecken, um meine Stimme für etwas zu erheben, das ich für wichtig für uns alle halte“, sagte er.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit seien „nicht irgendeine Modeerscheinung, die wieder verschwinden wird. Sondern das ist ein Thema, das uns alle angeht und das unser aller Leben betrifft“, sagte Vettel. Niemand werde „es schaffen, sich dem zu entziehen. Wir stehen hier also vor einer Herausforderung, der wir alle uns stellen müssen. Das gilt auch für unseren Sport“, betonte Vettel, ehe er sich wieder auf seinen eigentlichen Job konzentrierte.

34. Geburtstag am Samstag

Nach Platz zwölf in der Vorwoche beim Großen Preis der Steiermark soll es an diesem Sonntag (15 Uhr/Sky) an gleicher Stelle weiter nach vorn gehen. „Wenn wir einen besseren Samstag schaffen, kann uns ein besserer Sonntag gelingen“, sagte der Hesse. An diesem Samstag wird Vettel 34 Jahre alt und würde sich mit einer guten Platzierung bei der Zeitenjagd gerne selbst beschenken.

Seine erste Saison bei den Engländern nach sechs Jahren bei Ferrari verläuft holprig. Mit 30 Punkten liegt Vettel als WM-Zehnter schon weit hinter Spitzenreiter Max Verstappen (156) und Weltmeister Lewis Hamilton (138). Nachdem er dreimal nacheinander in die Punkteränge gefahren war und in Baku sogar Platz zwei belegt hatte, war der zwölfte Rang am vergangenen Sonntag ein Rückschlag. dpa (Bild: dpa)