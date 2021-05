Vettel holt erstmals Punkte im Aston Martin - Verstappen gewinnt in Monaco

Monte Carlo. Als Fünfter beim Großen Preis von Monaco hat der Heppenheimer Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel im Aston Martin sein bisher bestes Saisonresultat in der bisherigen Saison und somit erstmals Punkte für sein neues Team eingefahren. Max Verstappen gewann das Rennen. Mit dem Sieg am Sonntag übernahm der 23 Jahre alte Niederländer im Red Bull nach fünf Rennen auch die Führung in der WM-Wertung von Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton aus Großbritannien. Der siebenmalige Champion kam im Mercedes nicht über Platz sieben hinaus.

Zweiter wurde der Spanier Carlos Sainz Junior von Ferrari, Dritter der Brite Lando Norris von McLaren. Mick Schumacher kam im Haas auf Rang 18.

Für Lokalmatador Charles Leclerc war das Rennen bereits vor dem Start beendet. Der 23 Jahre alte Monegasse hatte sich erstmals Startplatz eins in Monaco in der Königsklasse gesichert. Ein Defekt am Getriebe des Ferrari stoppte Leclerc aber, ehe es losging.