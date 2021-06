Vettel auf Wolke sieben

Baku. Mit der Trophäe für Platz zwei in der einen und einer großen Champagner-Flasche in der anderen Hand genoss Sebastian Vettel seine überraschende Formel-1-Podiumsrückkehr. „Ich bin jetzt wirklich auf Wolke sieben. Wir haben kein Podest erwartet, das macht es umso besser“, sagte der viermalige Weltmeister in Baku: „Ich hoffe, dass wir jetzt regelmäßiger in die Punkte fahren.“ Der 33-Jährige aus Heppenheim profitierte am Sonntag als Zweiter in Aserbaidschan auch von einem dramatischen Crash des bis kurz vor dem Ende klar führenden Max Verstappen und stürmte spektakulär von Startplatz elf noch bis fast nach ganz vorne.

AdUnit urban-intext1

Formel 1 in Zahlen Rennen: 1. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull 2:13:36,410 Std.; 2. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Aston Martin +1,385 Sek.; 3. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpha Tauri +2,762; 4. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari +3,828; 5. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren +4,754; 6. Fernando Alonso (Spanien) - Alpine +6,382; 7. Yuki Tsunoda (Japan) - Alpha Tauri +6,624; 8. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari +7,709; 9. Daniel Ricciardo (Australien) - McLaren +8,874; 10. Kimi Räikkönen (Finnland) - Alfa Romeo +9,576; 11. Antonio Giovinazzi (Italien) - Alfa Romeo +10,254; 12. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes +11,264; 13. Mick Schumacher (Gland/Schweiz) - Haas +14,241; 14. Nikita Masepin (Russland) - Haas +14,315; 15. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes +17,668; 16. Nicholas Latifi (Kanada) - Williams +42,379

1. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull 2:13:36,410 Std.; 2. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Aston Martin +1,385 Sek.; 3. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpha Tauri +2,762; 4. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari +3,828; 5. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren +4,754; 6. Fernando Alonso (Spanien) - Alpine +6,382; 7. Yuki Tsunoda (Japan) - Alpha Tauri +6,624; 8. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari +7,709; 9. Daniel Ricciardo (Australien) - McLaren +8,874; 10. Kimi Räikkönen (Finnland) - Alfa Romeo +9,576; 11. Antonio Giovinazzi (Italien) - Alfa Romeo +10,254; 12. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes +11,264; 13. Mick Schumacher (Gland/Schweiz) - Haas +14,241; 14. Nikita Masepin (Russland) - Haas +14,315; 15. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes +17,668; 16. Nicholas Latifi (Kanada) - Williams +42,379 Ausfälle: Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine (4. Rd.); Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin (30. Rd.); Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull (46. Rd.); George Russell (Großbritannien) - Williams (49. Rd.)

Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine (4. Rd.); Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin (30. Rd.); Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull (46. Rd.); George Russell (Großbritannien) - Williams (49. Rd.) Fahrer-Wertung (nach 6 von 23 Rennen): 1. Verstappen 105 Pkt.; 2. Hamilton 101; 3. Perez 69; . . . 9. Vettel 28.

Vettel („Es war ein verrücktes Rennen“) übertraf auf dem Stadtkurs am Kaspischen Meer sein bisher bestes Saisonergebnis als Fünfter von Monaco vor zwei Wochen deutlich, weil am Ende auch Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes ungestüm von der Strecke schoss und punktlos blieb. „Ein hundsmiserabeles Rennen von uns. Wahrscheinlich haben wir das Ergebnis so verdient“, sagte Toto Wolff, der Motorsportchef der Silberpfeile, bei Sky. Der siebenmalige Weltmeister Hamilton wurde am Ende 15., Teamkollege Valtteri Bottas enttäuschte als Zwölfter.

Den Sieg sicherte sich Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez vor Vettel und dem Franzosen Pierre Gasly im Alpha Tauri. „Das Auto war großartig heute, danke!“, funkte Vettel ans Team. Dieses erwartete ihn mit Deutschland-Flagge im Ziel. „Wir hatten eine gute Geschwindigkeit, das war der Schlüssel“, sagte Vettel bei Sky: „Ich bin zufrieden nach dem bescheidenen Start ins Jahr und hoffe, wir können das Momentum jetzt mitnehmen.“ Mit 28 Punkten ist er nun WM-Neunter.

Verstappen sah lange wie der Gewinner aus, ehe er seinen dritten Triumph im sechsten Saisonrennen doch verfehlte. In der 47. von 51 Runden platzte ihm bei enorm hoher Geschwindigkeit plötzlich der linke Hinterreifen. „Das ist natürlich frustrierend. Wir hatten alles unter Kontrolle“, sagte der 23-Jährige: „Keine Ahnung, was da passiert ist.“

AdUnit urban-intext2

Red Bull verpasste so auf schockierende Weise noch den ersten Doppel-Erfolg seit Oktober 2016 in Malaysia. Immerhin stieg der frustrierte Verstappen nach einem harten Einschlag in der Streckenbegrenzung unverletzt aus seinem Auto. Danach trat er gegen den Reifen und fasste sich an den Kopf.

Der Titel-Herausforderer behielt immerhin seine knappe Führung in der WM-Wertung und liegt vier Zähler vor Hamilton. Beim Neustart nach langer Unterbrechung riskierte Dauersieger Hamilton nämlich zu viel, verpasste die erste Kurve. „Das ist schwer zu akzeptieren. Das tut mir sehr leid für alle im Team, die so hart gearbeitet haben“, entschuldigte sich Hamilton. Vettel indes holte sich sein bestes Resultat seit Mexiko im Oktober 2019 und wurde von den Fans zum „Fahrer des Tages“ gewählt. Neuling Mick Schumacher steuerte seinen unterlegenen Haas-Rennwagen auf Platz 13.

AdUnit urban-intext3

Vettels Teamkollegen Lance Stroll war bei hoher Geschwindigkeit genau wie später Verstappen der linke Hinterreifen geplatzt. Als er in die Streckenbegrenzung einschlug, musste das Safety Car auf die Strecke. Verstappen blieb auch nach dem Neustart klar vor Hamilton. Alles sah alles nach einem ruhigen Rennende aus – bis Verstappen in der Mauer einschlug.

AdUnit urban-intext4