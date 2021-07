Verstappen und Hamilton friedlich

Budapest. Das Wiedersehen auf der Rennstrecke nach dem Crash von Silverstone verlief erstmal ohne weitere Schäden. Beim Auftakt zum Großen Preis von Ungarn (Rennen Sonntag, 15 Uhr/Sky) deutete sich aber bei über 30 Grad und knalliger Sonne das nächste hitzige Duell der WM-Rivalen an. Nach der knappen Bestzeit im ersten Freien Training am Mittag musste sich Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull in der zweiten einstündigen Einheit dem Mercedes-Duo geschlagen geben. Schnellster Pilot am Freitag war Valtteri Bottas, der Finne unterbot die Zeit seines hochdekorierten Teamkollegen Lewis Hamilton noch mal um 27 Tausendstelsekunden.

WM-Rivalen: Lewis Hamilton (l.) und Max Verstappen reichen sich die Hand. © dpa

Immerhin: In die Quere kamen sich Verstappen und Hamilton knapp zwei Wochen nach dem folgenreichen Rennunfall in Großbritannien nicht. Der Niederländer zeigte sich nach dem schweren Einschlag gut erholt und angriffslustig, um so die übrig gebliebenen acht Punkte Vorsprung in die Sommerpause zu retten. Und der Titelverteidiger zeigte sich ob der Vorwürfe und der Kritik aus dem Red-Bull-Lager wegen der Berührung von Silverstone, die Verstappen in die Streckenbegrenzung befördert hatte, unbeeindruckt.

Teamchefs übernehmen

Das Reden übernahmen ihre Teamchefs. Und es gab einiges auf- und zu erklären. „Wir hatten das Gefühl, dass die Grenze überschritten wurde“, betonte Toto Wolff, nachdem Mercedes in einer Mitteilung den abgewiesenen Protest von Red Bull begrüßt und den Verantwortlichen des erbitterten Rivalen vorgeworfen hatte, Hamiltons Namen und dessen Integrität zu verunglimpfen.

Kollege Christian Horner beteuerte: „Was uns angeht, ist das Kapitel nun abgeschlossen.“ Mit dem gescheiterten Versuch, eine härtere als die Zehn-Sekundenstrafe für Hamilton nachträglich zu erreichen, erlebte diesmal das Team so etwas wie einen Einschlag in die Streckenbegrenzung. dpa

