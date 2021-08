Spektakulärer PS-Thriller

Budapest. Hinter seinem Mund-Nasenschutz demonstrativ in Regenbogenoptik ärgerte sich Sebastian Vettel dann doch etwas. In einem verrückten PS-Thriller in der Puszta mit Massencrash, Regen und Reifenpoker verpasste der viermalige Formel-1-Weltmeister den ersten beim Rennen in Budapest Sieg seit fast zwei Jahren. „Natürlich bin ich ein bisschen enttäuscht, ich hatte das Gefühl, dass ich das ganze Rennen ein bisschen schneller war, ich bin aber nicht rangekommen.“

Grand Prix von Ungarn: 1. Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine ... Grand Prix von Ungarn: 1. Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine 2:04:43,199 Std.; 2. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Aston Martin +1,859 Sek.; 3. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes +2,736; 4. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari +15,018; 5. Fernando Alonso (Spanien) - Alpine +15,651. Ausfälle: Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari (1. Rd.); Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin (1. Rd.); Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull (1. Rd.); Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes (1. Rd.); Lando Norris (Großbritannien) - McLaren (3. Rd.); Nikita Masepin (Russland) - Haas (4. Rd.).

Hamilton nun WM-Führender

Der leichte Ärger drohte am Abend in Ungarn noch in mächtigen Frust umzukippen, nachdem bei der Untersuchung des Aston Martin von Vettel herausgekommen war: Statt des geforderten mindestens einen Liters Treibstoff im Tank waren es nach dem Ende des Rennes nur 0,3 Liter. Der zweite Platz stand auf dem Spiel. Vettel, der sich bereits auf dem Heimweg befand, stand vor einer möglichen Disqualifikation. Eine Entscheidung stand bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch aus.

Eine Disqualifikation wäre die nächste irre Wendung eines Rennens für jeden Saisonrückblick mit dem Sensationssieger Esteban Ocon. Hinter dem 24 Jahre alten Alpine-Piloten und Vettel raste nach einer Taktikpanne und einer wilden Aufholjagd Lewis Hamilton beim mitreißenden Großen Preis von Ungarn noch auf Platz drei. „Es ist nichts mehr in mir drin. Ich bin ausgepumpt“, sagte Hamilton, und so sah er auch auf dem Podest aus.

Der Siebenfach-Weltmeister war im Silberpfeil zum 101. Mal von der Pole gestartet, zwischenzeitlich aber auf dem letzten Platz abgerutscht. Auf seinen 100. Grand-Prix-Sieg muss er weiter warten. Für die Eroberung der WM-Führung reichte es aber mit nun sechs Punkten Vorsprung, weil Rivale Max Verstappen zu den Betroffenen des Auftaktcrashs gehörte. Dessen Teamkollege Sergio Perez musste ganz aufgeben. „Das ist wieder ein schlimmes Erlebnis für uns“, sagte Red-Bull-Teamchef Chris Horner. „Das ist wirklich brutal.“

Pikanterweise zwei Wochen nach dem Ausfall des Niederländers Verstappen in Silverstone durch eine Berührung durch den Hamilton-Mercedes nun ausgelöst durch Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil. Mit dem beschädigten Red Bull schleppte sich Verstappen als Zehnter ins Ziel. „Die letzten beiden Rennen waren total scheiße“, sagte er. Nach dem Crash sei es vorbei gewesen, die rechte Seite des Red Bulls war dahin. „Da hatte ich keinen Grip mehr.“ Mick Schumacher hielt in dem heiklen Rennen schadlos und wurde im Haas 13.

Am Renntag kam der Regen. Die mehreren zehntausend Zuschauer zogen sich auf den Tribünen teilweise Capes über, auf dem Asphalt wurden kurz vorm Start hektisch die sogenannten Intermediates aufgezogen. Reifen für feuchte, aber nicht nasse Verhältnisse.

Zum Massencrash mit viel Blech-, aber glücklicherweise ohne Personenschaden kam es dennoch auf. Auslöser war wieder ein Mercedes. Diesmal krachte Bottas nach einem Schneckenstart ins Heck von Lando Norris, der mit seinem McLaren am Finne vorbeigezogen war. „Ich hätte früher bremsen sollen, es war mein Fehler“, sagte Bottas, der sich bei seinen Rivalen auch entschuldigte.

Kurve eins auf dem 4,381 Kilometer langen Kurs bei Budapest glich einem Trümmerfeld – abgestellte Rennwagen und deprimierte Piloten. Das Safety-Car musste raus, das Rennen wurde unterbrochen. dpa

