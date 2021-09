Norris verzockt sich und lässt Hamilton jubeln

Sotschi. Seinen historischen 100. Grand-Prix-Sieg und die Rückeroberung der Formel-1-Spitze feierte Lewis Hamilton glücklich in den Armen seines Mercedes-Teams. Im Nieselregen von Sotschi fing der Mercedes-Superstar am Sonntag dank eines späten Reifenwechsels noch den lange führenden McLaren-Fahrer Lando Norris ab und bejubelte erleichtert den nächsten Meilenstein seiner Ausnahme-Karriere. „Es hat lange gedauert, die 100 zu schaffen. Und ich war mir gar nicht sicher, ob das wirklich jemals reichen wird“, sagte Hamilton, der seinen Rivalen Max Verstappen wieder auf Gesamtplatz zwei verdrängte: „Das ist ein magischer Moment. Ich konnte von so etwas nur träumen.“

Das war knapp. Lewis Hamilton feiert seinen 100. Grand-Prix-Sieg. © dpa

Doch auch der Niederländer konnte schwer zufrieden sein, nachdem er wegen eines Motorenwechsels von ganz hinten starten musste und sich mit viel Geschick 18 Positionen auf Rang zwei vorgearbeitet hatte. „Ich habe dieses Resultat nicht erwartet, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Der Regen hat uns geholfen, den letzten Schritt zu machen“, sagte der Red-Bull-Fahrer. Nur zwei Punkte liegt Verstappen bei noch sieben ausstehenden Rennen in diesem Jahr hinter Hamilton – das hochspannende Titelrennen bleibt weiter völlig offen. Mit 100 Siegen hat Hamilton seinen Vorsprung in der ewigen Bestenliste ausgebaut, Zweiter ist Michael Schumacher mit 91 Erfolgen.

Grand Prix von Russland (53 Runden à 5,848 km/309,745 km): 1. ... Grand Prix von Russland (53 Runden à 5,848 km/309,745 km): 1. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes 1:30:41,001 Std.; 2. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull +53,271 Sek.; 3. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari +1:02,475 Min.; 4. Daniel Ricciardo (Australien) - McLaren +1:05,607; 5. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes +1:07,533; 6. Fernando Alonso (Spanien) - Alpine +1:21,321; 7. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren +1:27,224; 8. Kimi Räikkönen (Finnland) - Alfa Romeo +1:28,955... 12. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Aston Martin + 1 Rd. Ausfälle: Mick Schumacher (Gland/Schweiz) - Haas (34. Rd.) Fahrer-Wertung, Stand nach 15 von 22 Wettbewerben: 1. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes 246,5 Pkt.; 2. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull 244,5; 3. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes 151,0.

Dritter beim Großen Preis von Russland wurde Carlos Sainz (Ferrari). Ex-Weltmeister Sebastian Vettel kam im Aston Martin auf Rang zwölf und verpasste das vierte Mal nacheinander die Punkteränge. Fast hätte er noch Zähler mitgenommen, doch auch sein Team schätzte den Regen falsch ein. „Unterm Strich hätten wir eine Runde früher reingemusst, da haben wir unser Rennen verloren“, sagte der 34-Jährige Heppenheimer. Mick Schumacher schied nach etwas mehr als der Hälfte des Rennens wegen eines Defekts aus.

„Heute haben die Strategieabteilung und der Wetterfrosch das Rennen gewonnen“, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Als es kurz vor Schluss plötzlich doch noch zu regnen begann, wurde Hamilton an die Box beordert, Norris tat das nicht. Er wollte unbedingt zu Ende fahren – ein schwerer Fehler. „Wir haben uns verzockt zusammen mit Lando“, sagte McLarens deutscher Teamchef Andreas Seidl. „Das ist eine große Enttäuschung für ihn.“ Der 21-Jährige hatte den ersten Sieg seiner Karriere vor Augen, fuhr aber nur als Siebter ins Ziel.

Der späte Schauer sorgte auf der einen Seite für Frust, auf der anderen für Erleichterung. Denn nicht nur Hamilton profitierte. „Der Regen hat uns geholfen. Ein Podium wäre sonst nicht drin gewesen“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. Nach dem Verlust der WM-Führung will der Rennstall um Herausforderer Verstappen schnell zurückschlagen. Möglichst schon in zwei Wochen in der Türkei. „Wir fühlen uns stark genug und werden auch angreifen“, sagte Marko.

Hamilton ist nun erneut der Gejagte. Seinen achten Titel hat der Rekordweltmeister wieder klarer vor Augen. In Sotschi schaffte er seinen fünften Saisonsieg und verlängerte eine besondere Serie. Auch im achten Rennen in der Olympiastadt gewann wieder ein Silberpfeil. dpa