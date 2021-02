Gland. Womöglich hätte Mick Schumacher seinen 22. Geburtstag im Flieger feiern müssen. Auf dem Rückweg vom Saisonauftakt in Australien. Am 21. März hätte die Formel-1-Saison in Melbourne starten sollen, einen Tag später hat der Neuling Geburtstag. Weil aber auch 2021 ein besonderes Jahr ist und bleiben wird, waren Veränderungen im Rennkalender fast so erwartbar wie Lewis Hamiltons Titelverteidigung.

AdUnit urban-intext1

Also wurde das Australien-Rennen auf den 21. November verschoben, los geht es nun in Bahrain, sechs Tage nach Schumachers 22. Geburtstag. Im Flieger also sollte er an seinem Ehrentag nicht sitzen.

Die Beine aber wird er auch nicht hochlegen können. Schließlich steht für den Haas-Piloten die finale Vorbereitungsphase auf eine anstrengende Saison mit geplanten 23 Rennen an. Eine Woche haben Schumacher und seine Kollegen nun mehr Zeit, um sich in Topform zu bringen.

Januar und Februar sind bei Formel-1-Piloten nicht die beliebtesten Monate. Geht es hier doch darum, sich die Ausdauer und Grundlagen für die weiteren Monate des Jahres zu holen. Viel Radfahren, joggen, aber auch Krafttraining. „Ich werde perfekt vorbereitet in die Saison starten“, versprach Schumacher, der vor allem das Mountainbiken in den Bergen rund um den Genfer See liebt. „Es gibt wenig Schöneres als durch den Wald zu fahren“, schwärmte er.

Fans freuen sich

AdUnit urban-intext2

23 Rennen sind in dieser Saison geplant, so viele wie noch nie. Doch im vergangenen Jahr waren auch 22 Grand Prix angesetzt, aufgrund der Corona-Pandemie wurde 17 ausgetragen. Deutschland ist Stand jetzt wieder nicht im Kalender vorgesehen, könnte aber erneut nachrücken. Die Stadtrennen in Baku, Monaco und Montreal sind stark gefährdet. Für Aserbaidschan und Monaco scheinen Imola und Portimao in der Favoritenrolle, für Montreal (13. Juni) könnte eine deutsche Strecke zum Zug kommen. Sowohl der Hockenheim- als auch der Nürburgring haben grundsätzlich Interesse. Im vergangenen Jahr war die Strecke in der Eifel überraschend zu einem Comeback im Rennkalender gekommen und hatte dank eines Hygienekonzepts 20 000 Zuschauer an die Strecke bringen können. Für Mick Schumacher wäre ein Heimrennen gleich ein Höhepunkt seiner ersten Formel-1-Saison.

Bereits der Auftakt wird für besondere Momente bei ihm sorgen. Hatte in Bahrain doch sein Vater Michael 2010 sein Comeback gefeiert. 2006 hatte der Ferrari-Star seine Karriere nach sieben WM-Titeln eigentlich beendet, vier Jahre später kehrte mit Mercedes zurück. Es war ein viel beachtetes Comeback. Ebenso aufmerksam wird nun der Start von Mick Schumacher beäugt werden. Vor allem die deutschen Formel-1-Fans freuen sich auf den nächsten Schumacher in der Königsklasse.

Andere Anforderungen

AdUnit urban-intext3

Es wird ein anstrengendes Jahr für den Neuling. Vor allem die zweite Saisonhälfte hat es in sich. Läuft alles nach Plan, macht die Formel 1 Station in Russland, Singapur, Japan, den USA, Mexiko, Brasilien, Australien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Abu Dhabi soll am 12. Dezember wieder das Finale steigen. Mick Schumacher weiß, welche Strapazen auf ihn warten. Er ist zuletzt Formel 2 gefahren und hat sich dort den Titel gesichert. In der Formel 1 aber wird er noch einmal ganz anders gefordert. Die Autos sind deutlich schneller, zudem wirken während des Fahrens ganz andere Kräfte auf seinen Körper. Vor allem der Nacken wird stark beansprucht. Sein Vater Michael hatte diese Muskelpartie immer besonders trainiert. Das tut nun auch sein Sohn. Dabei vertraut er auf den Trainer, der schon seinen Vater zu einem der fittesten Piloten der Formel 1 gemacht hat.

AdUnit urban-intext4

Michael Schumacher wird nach seinen Skiunfall 2013 noch immer auf seinem Anwesen am Genfer See versorgt. Wie es ihm geht, wissen nur seine Familie und die engsten Freunde. Mick Schumacher spricht in der Öffentlichkeit nicht über dieses Thema, Fragen dazu sind nicht erwünscht. Mick soll sich ganz auf seine eigene Karriere konzentrieren. Da seine Lieblingszahlen, die 4 und die 7 schon vergeben sind, hat er sich die Startnummer 47 ausgesucht. Sie soll ihm Glück bringen.