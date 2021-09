Hamilton freut sich auf Russell

Brackley. Lewis Hamilton nahm sich im knallharten WM-Kampf „einen Moment“ Zeit, um seinen künftigen Teamkollegen schon mal Willkommen zu heißen. „Ich erinnere mich, dass ich ihm getroffen habe, als er jung war und davon träumte, ein Formel-1-Pilot zu werden“, schrieb Hamilton in den Sozialen Netzwerken unter anderem unter einem Foto, das ihn und seinen designierten Mercedes-Rivalen George Russell vor ein paar Jahren zeigte: „Er ist ein großartiges Beispiel für alle Kids da draußen, dass Träume wahr werden können, wenn man sie mit vollem Herzen verfolgt.“

Große Worte schon vorab vom 36 Jahre alten siebenmaligen Weltmeister für den 13 Jahre jüngeren Russell. „Ich habe seit meiner Kart-Zeit zu Lewis aufgeschaut und ich kann als Fahrer, Profi und Mensch nur davon profitieren, nun die Gelegenheit zu haben, von jemandem zu lernen, der für mich sowohl auf als auch neben der Rennstrecke zu einem Vorbild geworden ist“, hatte der künftige Silberpfeil-Pilot über seinen baldigen Teamkollegen Hamilton kurz zuvor gesagt.

Qualitäten unter Beweis gestellt

Wie erwartet soll Russell mit Rekordweltmeister Hamilton als Zukunftsduo zweier Generationen für Mercedes ab kommendem Jahr durchstarten. „Er hat bislang in jeder Rennserie gewonnen, in der er angetreten ist, und die vergangenen drei Saisons bei Williams haben uns einen Vorgeschmack darauf gegeben, was die Zukunft für ihn in der Formel 1 bereithalten könnte“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff in einer Mitteilung über Russell. Der Vertrag sei langfristig, hieß es, Details über die Dauer gab es nicht.

Russell hatte bei seinem Debüt im Mercedes als Ersatz für den damals an Corona erkrankten Hamilton im Dezember vergangenen Jahres nur durch unfassbar viel Pech und Patzern von Mercedes in Bahrain seinen ersten Grand-Prix-Sieg verpasst, seine Qualitäten aber mehr als nur angedeutet. In Spa kam er bei der Regegen-Renn-Farce kürzlich erstmals auf ein Podest in der Formel 1 als Zweiter. dpa

