Sakhir. Mick Schumacher möchte am liebsten schon „morgen“ sein Renndebüt geben und „jeden Tag“ fahren, Sebastian Vettel bräuchte nach den ernüchternden Testtagen in der Wüste jeden Kilometer. Nachdem Schumacher am Sonntagmorgen zum Abschluss sein Programm im unterlegenen Haas abspulen konnte und seine Vorfreude aufs Debüt weiter steigerte, verbrachte Vettel notgedrungen wieder zu viel Zeit in der Garage: ein Problem mit dem Ladedruck am schicken, aber noch nicht fitten Aston Martin.

Die Ursache war zunächst nicht bekannt. „Trotzdem bitter. Uns geht natürlich ein bisschen Zeit verloren, vor allem mir“, sagte Vettel, der an allen drei Tagen mit Defekten am Wagen zu kämpfen hatte und zum Abschluss mit sechs Sekunden Rückstand Vorletzter wurde – vor dem Teamkollegen Lance Stroll.

Mercedes-Stotterstart

Der 15. Platz, den Mick Schumacher belegte, interessierte den Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher kaum. „Es hat einfach Spaß gemacht. Ich fühle mich gut, ich fühle mich bereit“, sagte der 21-Jährige und versprach: „Ich kann nicht sagen, was diese Saison passieren wird, aber ich weiß, dass ich alles tun werde, was ich kann, dass es gut wird und ich hoffentlich ein paar Punkte holen kann.“

Die Hoffnung auf eine packende Formel-1-Saison mit der Rückkehr des elektrisierenden Namens Schumacher sowie dem derzeit noch oder eher wieder strauchelnden Vierfach-Champion Vettel mit Rückkehrer Aston Martin wurde aber von einem ungewohnten Mercedes-Stottertest gestärkt. „Ich denke, es ist besser, wenn es jetzt nicht rund läuft anstatt beim Rennen“, sagte Titelverteidiger Hamilton recht gelassen. „Ich verschwende keine Zeit damit, mir Sorgen zu machen. Das hält mich nur davon ab, Lösungen zu finden“, betonte der siebenmalige Champion von Mercedes, ehe er die Tests auf Platz fünf abschloss. Der Wagen wirkte an den drei Tagen nicht so stabil wie sonst. „Ich glaube, wir haben ein aufregendes Jahr vor uns“, befand bereits Formel-1-Direktor Ross Brawn.

Auch am Schlusstag überzeugte vor allem das Team, mit dem einst auch Vettel erfolgreich gewesen war. Max Verstappen fuhr im Red Bull die schnellste Runde und lieferte sich dabei einen packenden Zweikampf mit dem japanischen Neuling Yuki Tsunoda – von Red Bulls B-Team Alpha Tauri. „Wir haben das Auto noch mal sehr verbessert. Im Vergleich zum Zeitpunkt vor einem Jahr fühlt es sich besser an“, betonte der WM-Dritte Verstappen. Aber auch McLaren, neuerdings wieder mit Mercedes-Power, und Alpine mit Rückkehrer Fernando Alonso ließen bei den Übungsrunden aufhorchen. dpa