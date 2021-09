Formel 1 - Zwei Dickköpfe im Kiesbett

Monza. Als das triumphale McLaren-Duo Daniel Ricciardo und Lando Norris in die rauschende Monza-Party startete, versuchten Max Verstappen und Lewis Hamilton noch immer, die Schuldfrage für den irren und nächsten folgenreichen Crash im giftigen Titelduell um die Formel-1-Krone zu klären.

„Du brauchst immer zwei Leute in einer Kurve, die zusammenarbeiten. Das hat er nicht gemacht“, klagte der WM-Führende Verstappen. „Er wusste, was passieren würde, aber er hat nicht zurückgesteckt“, betonte Hamilton, dem der Nacken schmerzte: „Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll.“

Die Bilder sprachen für sich nach der neuesten Eskalationsstufe des Titelkampfs, der an die Hassduelle früherer Zeiten von Ayrton Senna und Alain Prost erinnert. Hamiltons Mercedes steckte im Kiesbett, Verstappens Red Bull lag obendrauf, beide Autos ineinander verkeilt. Man müsse aufpassen, dass „taktische Fouls nicht passieren“, betonte Mercedes-Teamchef Toto Wolff vielsagend mit Verweis auf die Entwicklung des WM-Rennens zwischen dem siebenmaligen Weltmeister Hamilton und dessen Herausforderer Verstappen, die danach zu den Rennkommissaren mussten. Und die sprachen nach rund zwei Stunden ein klares Urteil: Verstappen muss in zwei Wochen beim Rennen in Russland in der Startaufstellung drei Positionen nach hinten.

Der Niederländer behauptete durch den unerwarteten Ausgang des Großen Preises von Italien den Fünf-Punkte-Vorsprung auf Hamilton, mit dem er von der Pole Position aus in den 14. Saisonlauf gestartet war. „Dass beide ausscheiden, kann man nicht planen“, betonte Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko und meinte: „Max Absicht zu unterstellen, ist Blödsinn.“

Rennen in Monza (53 Runden à 5,793 km): 1. Daniel Ricciardo ... Rennen in Monza (53 Runden à 5,793 km): 1. Daniel Ricciardo (Australien) - McLaren 1:21:54,365 Std.; 2. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren +1,747 Sek.; 3. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes +4,921; 4. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari +7,309; 5. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull +8,723; 6. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari +10,535; 7. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin +15,804; 8. Fernando Alonso (Spanien) - Alpine +17,201; 9. George Russell (Großbritannien) - Williams +19,742; 10. Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine +20,868; ... 12. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Aston Martin +24,621; ... 15. Mick Schumacher (Gland/Schweiz) - Haas +51,088. Fahrer-Wertung, Stand nach 14 von 22 Wettbewerben: 1. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull 226,5 Pkt.; 2. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes 221,5; 3. Bottas 141,0... 12. Vettel 35,0. Konstrukteurswertung: 1. Mercedes 362,5 Pkt.; 2. Red Bull 344,5; 3. McLaren 215,0; 4. Ferrari 201,5; 5. Alpine 95,0

Halo verhindert Schlimmeres

Zwei Monate erst liegt die heftige Kollision von Silverstone zurück. Damals hatte Hamilton weiterfahren und noch den Sieg bei seinem Heimrennen feiern können, während Verstappen nach dem heftigen Einschlag in die Streckenbegrenzung ins Krankenhaus musste.

Diesmal kam es in Runde 26 erneut zum Crash. Verstappen, dessen Boxenstopp gründlich misslang, versuchte, am Briten vorbeizukommen. In der Schikane kam er auf die Randsteine, zudem berührten sich die Hinterräder, der Red Bull hob spektakulär ab und krachte auf den Mercedes. Der Sicherheitsbügel Halo verhinderte Schlimmeres. „Ich bin so dankbar, dass ich hier sitze“, betonte Hamilton bei einer digitalen Medienrunde, er stehe aber noch unter Schock. „Gott sei Dank wurde keiner verletzt“, sagte Red Bulls Teamchef Christian Horner. „Es ist unsere Schuld, dass er überhaupt in die Nähe von Hamilton gekommen ist“, betonte Berater Marko mit Blick auf den viel zu langen Boxenstopp, weil es mit dem Festziehen der rechten vorderen Radmutter hakte.

Die großen Gewinner des Dramas von Monza hießen Ricciardo und Norris, die vor dem von ganz hinten gestarteten Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas triumphierten. „Das war ein Super-Tag. Er wird eine Super-Feier“, prophezeite Teamchef Seidl, der McLaren zum ersten Sieg seit November 2012 geführt hat. Als es soweit war, fasste sich Seidl am Kommandostand kurz an den Kopf, seine Mitarbeiter jubelten an der Boxenmauer dem Erfolgsduo in den orangen Autos frenetisch zu. Dieser Sieg bedeute ihm alles, betonte Ricciardo. Der 32 Jahre alte Australier hatte davor zuletzt im Mai 2018 in Monaco gewonnen, in Italien feierte er seinen achten Grand-Prix-Erfolg.

Auch die Rennfreigabe nach der Safety-Car-Phase durch den Unfall von Verstappen und Hamilton meisterte Ricciardo. Von Teamkollege Norris bekam er Geleitschutz. Zur Belohnung gab es für den 21 Jahre jungen Briten den berühmt-berüchtigten „Shoey“, einen Schluck Schaumwein aus Ricciardos Schuh. „Ich hoffe, zum letzten Mal, ich kann das keinem empfehlen“, sagte Norris mit einem Lachen. dpa

