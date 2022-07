Das Ende der Ära Vettel

Budapest. Ein kleiner Hocker, ein schmuckloser Raum, Sebastian Vettel trägt schwarz. Er nimmt Platz und zögert nicht lang. „Ich verkünde hiermit meinen Rücktritt aus der Formel 1 am Ende der Saison.“

In einem rund vierminütigen Instagram-Video auf Deutsch und Englisch, das nach zwei Stunden schon knapp acht Millionen Mal angesehen wurde, erklärte Vettel offen und mit emotionaler Entschlossenheit die Gründe für seinen nahenden Rücktritt mit 35 Jahren. „Meine Ziele haben sich verändert“, sagt er. „Weg von Rennsiegen und dem Kampf um Meisterschaften. Dazu, meine Kinder aufwachsen zu sehen.“

Seine drei Kinder, seine Frau, die Liebe für die Natur, die aktuellen Herausforderungen der Menschheit, der Kampf um Gleichheit – Vettel ließ nichts aus. Auch wenn er vor einer Woche noch überraschend erklärt hatte, weitermachen zu wollen: Die Worte, mit denen er das Ende einer der erfolgreichsten Karrieren im Motorsport ankündigte, zeigen, was im Menschen Vettel steckt. „Ein Rennfahrer zu sein war nie meine ganze Identität“, sagt Vettel. Fast schon philosophisch ergänzt er: „Wer ich bin? Ich bin Sebastian, Vater von drei Kindern und Ehemann einer wundervollen Frau.“

Er sei neugierig, mal nervig, nach Perfektion strebend, ehrgeizig. Attribute, die ihn als Formel-1-Piloten auszeichneten und zu einem der besten seines Fachs machten. Eine Bilderbuchkarriere war es in der ersten Hälfte. Der gebürtige Heppenheimer glänzte vor allem in seiner Zeit bei Red Bull mit vier WM-Titeln von 2010 bis 2013. Der Vettel-Finger auf dem Podium wurde legendär.

„Er hatte eine unglaubliche Karriere“, sagte der aktuelle Weltmeister Max Verstappen: „Es ist wichtig, dass er jetzt das Leben mit seiner Familie lebt. Für ihn ist die Zeit gekommen, alles zu genießen.“

Lange wirkte Vettel immer wie ein Schüler auf Besuch im Fahrerlager: unbeschwert, ein bisschen frech, witzig, auch mal schmollend, wenn es nicht nach seinem Willen lief, aber eigentlich immer authentisch. Selbst während der Zeit nach seiner Hochphase. Mit einer Ära bei Ferrari wie bei seinem großen Idol Michael Schumacher wurde es in sechs eher tristen Jahren nichts. Auch dass es bei Aston Martin nicht lief, dürfte Vettel letztlich verkraften. Am 20. November in Abu Dhabi wird er zum letzten Mal ein Formel-1-Rennen bestreiten. Ein Rücktritt vom Rücktritt – bei ihm unvorstellbar.

Mit Formel 1 nicht vereinbar

Vettels ganzer Fokus soll nun seiner Liebsten und den drei Kindern gelten. In der Schweiz lebt der gebürtige Heppenheimer mit seiner Familie auf einem ehemaligen Bauernhof. Er will seine „Werte weitergeben“, den Kindern helfen, „wenn sie fallen und ihnen zuhören, wenn sie mich brauchen“, sagte er. Das alles sei mit einem Job in der Formel 1 einfach nicht mehr vereinbar.

Lange habe er über den Schritt nachgedacht. „Ich liebe diesen Sport. Er war der Mittelpunkt meines Lebens, seitdem ich denken kann“, sagte er vor dem Großen Preis von Ungarn am Sonntag (15 Uhr) in Budapest: „Aber so sehr es das Leben auf der Strecke gibt, so sehr gibt es mein Leben neben der Strecke.“

Zuletzt machte Vettel weniger durch seinen Sport, sondern mehr durch sein politisches Engagement Schlagzeilen, den Kampf für Menschenrechte und die Umwelt. „Ich bin tolerant und fühle, dass wir alle die gleichen Rechte haben. Egal, wie wir aussehen, woher wir kommen oder wen wir lieben“, sagte Vettel in seinem Rücktrittsvideo und kündigte an, sich weiter zu engagieren.

Die verbleibenden zehn Rennen – am Ende wird er wohl als siebter Fahrer der Geschichte 300 Grand-Prix-Starts schaffen – will er genießen. Die Hoffnungen auf Besserung im grünen Rennwagen seines insgesamt fünften Formel-1-Arbeitgebers erfüllten sich auch im zweiten Jahr nicht. Aktuell belegt er nur den 14. Rang in der Gesamtwertung und holte in den bisherigen zwölf Rennen gerade mal 15 Punkte. Sein letzter von insgesamt 53 Grand-Prix-Erfolgen liegt lange zurück: Es war am 22. September 2019 in Singapur. Seinen letzten WM-Titel hatte er 2013 gefeiert. Was danach folgte, war ein steter sportlicher Abstieg.

Mit seinen großen Erfolgen bleibt Vettel dennoch einer der meistdekorierten Piloten der Formel 1. Im aktuellen Feld holte nur Lewis Hamilton mehr Titel. Hinter dem Briten und Michael Schumacher (beide 7) sowie Juan Manuel Fangio (5) folgt bereits Vettel in der ewigen Bestenliste. Konkrete Pläne für die Zukunft hat er nicht, sagte aber vielsagend: „Mein bestes Rennen? Das kommt erst noch.“ dpa