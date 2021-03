Sakhir. Zuschauer auf den Rängen, große Namen in den Wagen, packende Duelle auf dem Asphalt: Die Formel 1 startet emotionsgeladen und voller Tatendrang in der glühend heißen Wüste von Sakhir in eine Saison der Superlative trotz Corona-Pandemie (Rennen am Sonntag, 17 Uhr/Sky). Lewis Hamilton will seine achte Titelmission standesgemäß mit einem Sieg beginnen und den Stottertest von Branchenführer Mercedes auf Anhieb vergessen machen.

AdUnit urban-intext1

Sebastian Vettel – wie Hamilton Rekordsieger beim Großen Preis von Bahrain – hofft auf eine steile Lernkurve mit seinem neuen Aston Martin, und Mick Schumacher lässt sich seine unbändige Vorfreude auf das Grand-Prix-Debüt auch von der ernüchternd-geringen Aussicht auf Erfolgsmomente nicht nehmen.

Sebastian Vettel bleibt beim Neustart dank seiner Erfahrung gelassen. © dpa

Super gespannt sei er vor seinem Debüt, bekannte Mick Schumacher. „Wenn ich daran denke: Vor 30 Jahren hat mein Vater sein erstes Rennen bestritten, jetzt starte ich.“ Es fühle sich einfach fantastisch an. Ob er spätestens am 12. Dezember mitansehen muss, wie ausgerechnet in seiner Einstiegssaison sich Hamilton in Abu Dhabi zum alleinigen Rekordweltmeister krönt und Michael Schumachers sieben Titeln noch einen draufsetzt, wird sich zeigen.

Wolff glaubt an enge Saison

Die Psychospielchen um die Krone sind schon vor dem Auftakt in vollem Gange. „Mercedes will, dass die Leute denken, wir wären die Favoriten, um so auch Druck auf uns zu machen“, betonte Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot will nicht wieder Dritter hinter Hamilton und dessen Teamkollegen Valtteri Bottas werden. Die Testfahrten in Bahrain zwei Wochen vor dem Rennauftakt weckten vielerorts Hoffnungen auf einen knallharten WM-Kampf zwischen dem aktuellen Serienchampion Mercedes und dem ehemaligen Serienchampion Red Bull. Zur Erinnerung: Seit mittlerweile elf Jahren holten diese beiden Rennställe alle Titel.

Breites Verfolgerfeld

AdUnit urban-intext2

„Wird es eine enge Saison? Ich würde sagen: ja“, betonte Mercedes’ Chefstratege James Vowles. Und Teamchef Toto Wolff befand sogar, dass feststehe, „dass wir nun unsere Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen müssen“. Hamilton gewann wie Vettel schon viermal in Bahrain. Welche Rolle Vettel in diesem Jahr schon spielen kann, ist eine der großen Fragen. Er sei nicht allzu besorgt, sagte er nach den eher holprig verlaufenen Testfahrten mit dem neuen AMR21. „Vielleicht ist es das Alter, vielleicht die Erfahrung. Vor zehn Jahren wäre ich wahrscheinlich leicht in Panik verfallen“, betonte der 33-Jährige.

Das Feld hinter Mercedes und Red Bull könnte 2021 noch enger zusammenrücken. McLaren, Alpine (Nachfolger von Renault), Aston Martin, dazu AlphaTauri – und Ferrari, Vettels Ex-Team. Dahinter kommen Alfa Romeo, Williams und Haas.

AdUnit urban-intext3

„Es wird ein harter Aufstieg“, räumte Haas-Teamchef Günther Steiner bereits ein. Das weiß auch Mick Schumacher, der bei seinem Lehrjahr gleich eine Saison unter erschwerten Bedingungen meistern muss. 23 Rennen und damit so viele wie noch nie, dazu die Corona-Pandemie. dpa