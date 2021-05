Zukunft unklar – auch für Berlin

Berlin. Im Moment des achten Titeltriumphes gingen die Gedanken bei den Eisbären Berlin schon weiter. „Normalerweise gewinnen wir ja immer zwei oder drei Titel hintereinander“, sagte Berlins Geschäftsführer Peter-John Lee scherzend. Etwas Ernsthaftigkeit klang indes auch mit durch. Der einstige Serienmeister der Deutschen Eishockey Liga ist bestrebt, künftig den Top-Teams Adler Mannheim und EHC Red Bull München verstärkt die Stirn zu bieten – nicht nur unter den besonderen Bedingungen einer durch die Coronavirus-Pandemie geprägten Saison.

„Wir wissen, was wir haben. Das ist eine gute Basis für die nächste Zeit“, sagte Sportdirektor Stéphane Richer der „Berliner Morgenpost“ nach dem ersten Meistertitel seit 2013, den die Berliner durch das 2:1 im entscheidenden dritten Play-off-Finale am Freitag gegen die Grizzlys Wolfsburg perfekt gemacht hatten.

Stamm soll erhalten bleiben

Der Vertrag mit Meistertrainer Serge Aubin ist um weitere zwei Jahre verlängert worden. Zwar gibt es einige ungeklärte Fragen bei den wichtigen Importspielern Kris Foucault, Simon Després, Matthew White und Zachary Boychuk. Top-Talent Lukas Reichel zieht es zudem nach Nordamerika. Dennoch will Lee nicht viele Spieler austauschen.

Soweit der Plan. Denn wie es in der Liga weitergeht, ist auch in diesem Jahr, nachdem zumindest anders als im Vorjahr wieder ein Meister ermittelt wurde, noch unklar. Lee würde den unter Corona-Bedingungen auch bei den Eisbären geschrumpften Etat gerne wieder erhöhen. Ob die 14 Clubs wie geplant von Mitte September an wieder vor Zuschauern eine normale Saison spielen können, kann derzeit niemand sagen. „Im Bereich der Zuschauer ist nichts planbar. Da fischt noch jeder im Trüben“, sagte DEL-Chef Gernot Tripcke.

Möglicherweise steht der Liga erneut ein Kraftakt wie im vergangenen Jahr bevor, als der zweimal verschobene Saisonstart kurz vor Weihnachten vor allem durch den Gehaltsverzicht der Spieler möglich wurde. Auf solch eine Geste sollte die Liga indes nicht noch einmal setzen. „Die Spieler möchten ihre Verluste gern ausgleichen, das macht die Verhandlungen nicht leicht“, berichtete auch Lee. Unter anderem die rheinischen Traditionsclubs Düsseldorf und Köln haben offenbar Probleme, unter den aktuellen Planungsbedingungen wettbewerbsfähig zu bleiben. „Eishockey in der Pandemie kann in Köln nicht funktionieren“, sagte Haie-Coach Uwe Krupp. dpa