Zu viele Baustellen im Spiel

Mannheim. Die Adler Mannheim sind momentan in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) keine Spitzenmannschaft. Das haben die jüngsten Niederlagen gegen Berlin und in München gezeigt. In der Defensive nach schnellen Umschaltmomenten des Gegners sind sie anfällig. Zudem offensiv oft nicht mit der nötigen Durchschlagskraft ausgestattet. Wenige Spiele vor dem Beginn der Play-offs muss die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross an den Basiselementen arbeiten statt an den Feinheiten.

Woran das liegt? Die beiden „MM“-Sportredakteure, Christian Rotter und Philipp Koehl, analysieren im „Adler-Check“ die Gründe. Und so viel sei verraten: Auch die Formschwäche der Leistungsträger nimmt bei der Analyse einen entscheidenden Punkt ein. Koehl ist beispielsweise davon überzeugt, dass in Sachen Formschwäche den Adlern momentan „die Verletzungsproblematik auf die Füße“ fällt.

Bietigheim vor der Brust

Außerdem blicken Rotter/Koehl auf das anstehende Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers (Freitag, 19.30 Uhr). Der überraschend gut aufspielende Aufsteiger wird eine „harte Nuss“ für die Mannheimer werden. Klar wollen die Schwaben doch unter keinen Umständen wieder den Gang in die Zweite Liga antreten. Denn in dieser Saison gibt es - Stand jetzt - wieder einen Absteiger aus der Deutschen Eishockey Liga.

Wie sich aber diese immer undurchsichtiger werdende Auf- und Abstiegsregelung zwischen DEL und DEL 2 eigentlich darstellt, klären die beiden Redakteure auf. Und natürlich darf der obligatorische „Blick über die Bande“ nicht fehlen: Dort behandeln Rotter/Koehl das Thema Play-offs. Die Schwerpunkte bilden dabei die Endrunden-Serien der U-20-Junioren der Jungadler und jene der Frauenmannschaft der Mad Dogs Mannheim.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und den Podcast bekommen hat - super. Herunterladen können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music (www.amazon.de/music/lp/podcasts). red