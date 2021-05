Unaufgeregt und optimistisch

Riga. Die extreme WM-Herausforderung ist eine besondere Chance auf einen deutschen Eishockey-Coup. Mit diesem Gedanken bereitet Bundestrainer Toni Söderholm das Nationalteam auf den Auftakt am Freitag (15.15 Uhr/Sport1) in Riga gegen Italien vor und arbeitet am erhofften ersten Halbfinaleinzug seit dem Heim-Turnier 2010. „Es kommt näher und näher, dass eine deutsche Nationalmannschaft ein Halbfinale spielt“, sagte Söderholm im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Ob die Zeit dafür reif ist, wollte er zwar nicht prophezeien. Die Zeit dafür sei aber „sicherlich reifer“.

Zwei Tage vor dem ersten Gruppenspiel zeigte sich der 43-Jährige erfreut von der Energie, der Konzentration und mentalen Stärke seiner verjüngten Truppe. Die besonderen Umstände des Turniers mit den Problemen der Coronavirus-Pandemie, mit Fragezeichen hinter den Top-Nationen und dem Potenzial für Überraschungen will das deutsche Team ausnutzen. „In dieser ungewissen Zeit und in der Bubble-WM liegen viele Möglichkeiten für uns“, sagte der Finne: „Der richtige Zeitpunkt für uns muss passen, dann ist vieles für uns möglich.“ Auch Buffalo-Stürmer Tobias Rieder bestätigte die gestiegenen Erwartungen an das eigene Team: „Dieses Jahr ist ein anderes Turnier als in den vorherigen Jahren“, sagte die einzige NHL-Stammkraft im Kader am Mittwoch: „Die Kanadier, die Amerikaner, die Topteams sind mit vielen jungen Spielern angereist. Es ist natürlich viel drin.“

Zweite WM als DEB-Coach

Toni Söderholm hat das WM-Halbfinale im Blick. © dpa

Söderholm blickt seiner zweiten WM als Bundestrainer zwei Jahre nach dem Debüt unaufgeregt entgegen, obwohl er zwischenzeitlich eineinhalb Jahre nur sehr eingeschränkt arbeiten konnte. Mit erstaunlicher Ruhe geht er die vielschichtigen Herausforderungen an. Dass die Auswahl erstmals seit sechs Jahren ohne den NHL-Ausnahmekönner Leon Draisaitl auskommen muss und die meisten anderen deutschen NHL-Profis während der Play-offs ebenfalls nicht verfügbar sind, ist nur ein Aspekt. Die Regeln in der Coronavirus-Pandemie erlauben so gut wie keine Abwechslung.

Angesichts von Video-Meetings und einer Isolation im Zimmer könne es schnell gehen, „dass die Wände etwas näherkommen“, wie es Korbinian Holzer beschrieb. „Wir dürfen nicht zu anderen Spielern ins Zimmer“, erklärte Rieder: „Nach dem Essen warten wir eigentlich bloß, dass der Bus geht und wir uns im Stadion wiedersehen.“ Für dieses Turnier mit diesem ungewöhnlichen Charakter muss Söderholm die Spieler nach einer mental schlauchenden Saison bei Laune halten. „Du brauchst nicht jeden Tag Entertainment zu machen. Wir leben hier nicht in einem Zirkus“, lautete sein Kommentar. Gelassen. Seine Art, Menschen zu führen und Probleme zu lösen, kommt ebenso an wie seine Expertise. Regelrecht verzückt meinte DEB-Präsident Franz Reindl: „Ich bewundere Toni Söderholm, wie er mit dem Ganzen umgeht.“ dpa

