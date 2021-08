Sturm-Duo für Mad Dogs

Mannheim. Nach dem Abgang ihrer Importspielerinnen Alex Woken (USA) und Mathilde De Serres (Kanada), haben die Fraueneishockey-Bundesligadamen der Mad Dogs Mannheim mit Laura Lundblad (23) und Brooke Bonsteel (22) zwei neue Stürmerinnen aus Übersee verpflichtet, die Mitte August in Deutschland eintreffen werden. Beide kommen vom NCAA Division I-Team der Quinnipac University in Hamden/Connecticut (USA), den sogenannten „Bobcats“ (deutsch: Rotluchse) in die Quadratestadt.

Die US-Amerikanerin Laura Lundblad und Brooke Bonsteel aus Kanada spielten seit 2017 gemeinsam für die Bobcats, wo sie zuletzt zu den Assistenzkapitänen im Team zählten. Laura Lundblad wird bei den Mad Dogs das Trikot mit der Nummer 18 tragen, Brooke Bonsteel wird mit der Nummer 17 für Mannheim auf Torejagd gehen.

Wenige Abgänge

Laura Lundblad (l.) und Brooke Bonsteel verlassen die Bobcats. © Mad Dogs

Nicht nur, dass die beiden Neuzugänge schon in einer Mannschaft gespielt haben, stimmt Mad Dogs-Teammanager Dirk Clauberg für die Saison 2021/22 optimistisch. „Mit Laura und Brooke sind wir der Meinung, die Ausländerposition gut besetzt zu haben. Unser Kader ist bis auf einen Abgang zusammengeblieben. Wenn man die beiden Ausländerstellen mal ausklammert“, erklärt Clauberg. Lediglich Fine Raschke wechselte zum Bundesligakonkurrenten Eisbären Juniors Berlin. Mit der österreichischen Nationaltorhüterin Jessica Ekrt hatten die Mad Dogs Damen schon einen Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben.

Seit Dienstag bereitetet sich in Füssen die deutsche Fraueneishockeynationalmannschaft auf die WM in Calgary (20. bis 31. August) vor. Zum 28-köpfigen Aufgebot gehört derzeit auch Jennifer Miller von den Mad Dogs, allerdings wird der Kader vor dem Abflug nach Kanada am 10. August noch auf 24 Spielerinnen reduziert. and

