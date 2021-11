Seider feiert Premierentor

Buffalo. Mit seinem Premierentreffer in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL hat Moritz Seider (Bild) die Detroit Red Wings zum Sieg geschossen. Der Verteidiger erzielte am Samstag in der Verlängerung den 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)-Siegtreffer bei den Buffalo Sabres.

„Natürlich bin ich sehr glücklich darüber, dass wir gewonnen haben. Wir haben uns zurückgekämpft, unser Torwart Alex Nedeljkovic hat uns ein paar Mal gerettet. Es ist schön, das erste Tor erzielt zu haben“, sagte Seider, der von der Liga vor wenigen Tagen zum besten Neuling des Monats Oktober gewählt worden war, nachdem er in den ersten elf Spielen neun Treffer vorbereitet hatte. Außerdem ist er der erste Verteidiger in der Geschichte der Red Wings, der sein erstes Tor in der Verlängerung erzielen konnte. Seider, der 2019 mit den Adlern Mannheim den Titel in der Deutschen Eishockey Liga gefeiert hatte, erhielt als Trophäe den Puck, den ihm Vorlagengeber Tyler Bertuzzi sicherte. dpa