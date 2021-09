Olympia: Grünes Licht für NHL-Stars

New York. Für Leon Draisaitl (Bild) geht ein Traum in Erfüllung. Im Februar darf auch Deutschlands „Sportler des Jahres“ endlich die Olympia-Bühne betreten. Gleich nachdem die Rückkehr der Eishockey-Weltstars aus der nordamerikanischen Profiliga NHL zu den Winterspielen in Peking unter Dach und Fach war, freute sich Weltklasse-Stürmer Draisaitl via Instagram-Story.

„Das ist das Größte, was du als Sportler erreichen kannst. Das gilt für uns NHL-Spieler genauso wie für andere Sportler, da denkt niemand anders, jeder will zu Olympia“, sagte der 25 Jahre alte Stürmer der Edmonton Oilers zuletzt bereits vor der endgültigen Zustimmung der NHL am Freitagabend.

„Wir wissen, wie leidenschaftlich NHL-Spieler ihre Länder bei Olympia vertreten“, hatte der stellvertretende NHL-Ligachef Bill Daly da gesagt. „Deshalb freut uns die Einigung sehr, die erlaubt, dass es wieder zu einem Wettkampf der Besten auf der olympischen Bühne kommt.“ Laut des Senders ESPN müssen alle Olympioniken aus der NHL gegen das Coronavirus geimpft sein, ein Großteil ist es schon. Neben Draisaitl spielen in Übersee in Philipp Grubauer (Seattle) auch ein Weltklasse-Torhüter und in Tim Stützle (Ottawa) und Moritz Seider (Detroit) internationale Top-Talente. Auch für dieses Trio könnte sich der Olympia-Traum erfüllen. dpa (Bild: dpa)