Nürnberg. Stefan Ustorf wird neuer Sportdirektor der Nürnberg Ice Tigers. Der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bestätigte am Sonntag die Verpflichtung des 47-Jährigen. Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der von 2001 bis 2003 bei den Adlern Mannheim spielte, tritt seinen Dienst bei den Franken an diesem Montag an. Ustorf war von 2014 bis 2017 Sportdirektor der Eisbären Berlin. Danach arbeitete er bis Ende 2019 als Development Coach beim Club aus der Hauptstadt.

Geschäftsführer Wolfgang Gastner hob die Führungsqualitäten des ehemaligen NHL-Profis hervor. „Stefan wird den gesamten sportlichen Bereich verantworten“, betonte Gastner. dpa