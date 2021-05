Massive Einbußen

Neuss. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) geht von einem Umsatzrückgang in der abgeschlossenen Saison 2020/21 im Bereich „von 50 Prozent“ aus. „Ich befürchte, dass wir im Bereich von 60, 70, 75 Millionen Umsatz landen werden“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke angesichts der Coronavirus-Krise. „Vor zwei Jahren waren wir bei 130, waren auf dem Weg zu 150.“

2020 war die DEL-Saison ohne eine Meister-Entscheidung abgebrochen worden. Die vergangene Spielzeit hatte erst mit drei Monaten Verspätung kurz vor Weihnachten begonnen. Weil die Clubs sehr stark von den Zuschauereinnahmen abhängen, sah sich die DEL lange nicht imstande zu starten.

Die kommende Saison soll am 9. September beginnen. Wie dann die Zuschauersituation ist, ist noch offen. Ausnahmsweise würden 15 statt 14 Teams mitspielen, sollten die potenziellen Aufsteiger Kassel oder Bietigheim die Lizenz erhalten. „Bis 25.5. müssen die Unterlagen abgegeben sein. Alle Mannschaften der DEL haben sich schon im Februar beworben, die beiden noch potenziellen Aufsteiger Kassel und Bietigheim hatten sich auch beworben“, sagte Tripcke: „Wir werden mit 15 Mannschaften in die Lizenzprüfung gehen.“ Im Falle von 15 Clubs sollen die Play-offs in der kommenden Spielzeit im Best-of-Five- statt im gewohnten Best-of-Seven-Modus ausgetragen werden. dpa