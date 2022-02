Mad Dogs träumen vom Finaleinzug

Memmingen. Die Mad Dogs Mannheim haben Geschichte geschrieben und ihren ersten Play-off-Sieg in der Fraueneishockey-Bundesliga bejubelt. Luisa Welcke traf am Sonntag in der 77. Minute zum 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)-Erfolg nach Verlängerung beim ECDC Memmingen und stellte damit die „Best-of-five“-Halbfinalserie auf 1:1. In der regulären Spielzeit hatten Lilli Welcke und Lisa Heinz für die Mad Dogs eingenetzt.

Bereits am Vortag ging es im Allgäu in Spiel eins der Serie dramatisch zu, die Gäste aus Mannheim mussten sich dem dreifachen deutschen Meister erst nach Penaltyschießen mit 2:3 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1) geschlagen geben. Lola Liang und Luisa Welcke trafen in der regulären Spielzeit für die Schwarz-Gelben, die nun am kommenden Samstag (19.45 Uhr) und Sonntag (12.30 Uhr) definitiv zwei Heimspiele in Mannheim haben werden. and

