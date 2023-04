Jungadler nominiert

Füssen. Der deutsche U-18-Bundestrainer Alexander Dück hat den finalen Kader für die U-18-Eishockey-Weltmeisterschaft in Basel und Ajoie/Porrentruy (Schweiz) vom 20. bis 30. April bekanntgegeben. Im DEB-Aufgebot stehen dabei mit Paul Mayer, Lua Niehus, Linus Brandl, Kevin Bicker und Maurice Hildebrand auch fünf Spieler der Jungadler Mannheim.

Brandl erzielte im jüngsten Testspiel gegen Lettland (4:5) die zwischenzeitliche 3:2-Führung für die deutsche Auswahl. In den vorangegangenen Vorbereitungsspielen gegen den WM-Gastgeber Schweiz (1:6 und 2:4) konnte sich indes Kevin Bicker beim 2:4 in die Torschützenliste eintragen.

Das deutsche Team trifft in der Vorrundengruppe A in Porrentruy auf Kanada (Freitag, 14.30 Uhr), Tschechien (Samstag, 17 Uhr), die Slowakei (24. April, 18.30 Uhr) und Schweden (25. April, 14.30 Uhr). Die ersten vier Mannschaften ziehen ins Viertelfinale ein, der Gruppenfünfte spielt in die Play-downs im Modus „Best of three“ gegen den Fünften der Gruppe B um den Ligaverbleib. MagentaSport zeigt alle deutschen Begegnungen sowie das U-18-WM-Finale live und kostenlos. and