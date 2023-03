Hoffen auf volles Haus

Mannheim. Am Samstag (16.45 Uhr) werden die Mad Dogs Mannheim in der Nebenhalle Süd der SAP Arena gegen den ECDC Memmingen Indians das dritte Finalspiel um die deutsche Fraueneishockey-Meisterschaft bestreiten. Nachdem die Indians die ersten beiden Partien in Memmingen gewonnen haben, benötigen sie in der „Best of five“-Play-off-Serie noch einen Sieg zum vierten deutschen Meistertitel.

„Am Samstag steht die Uhr wieder auf null, die Halle wird voll werden“, hofft Mad-Dogs-Teammanager Dirk Clauberg auf einen Sieg. Dieser würde am Sonntag (11 Uhr) erneut in der Nebenhalle Süd Spiel vier der Serie nötig machen. and