Eisbären sind Meister

München. Gnadenlose Effizienz, ein überragender Goalie Mathias Niederberger und routinierte Alt-Stars: Die Eisbären Berlin haben den Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga beim EHC Red Bull München triumphal verteidigt. Am Mittwochabend bejubelte der DEL-Rekordmeister durch ein 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) beim bayrischen Rivalen die insgesamt neunte Meisterschaft. Nach drei hart umkämpften Partien in der Best-of-five-Serie sorgten Tore von Matthew White (9./37./60. Minute), Frans Nielsen (25.) und Marcel Noebels (26.) vorzeitig für den nötigen dritten Sieg, der diesmal deutlich ausfiel.

Die Münchner verzweifelten immer wieder am herausragenden Nationalkeeper Niederberger, der zur neuen Saison zum EHC wechseln soll. „Zwei, drei Fehler – die darfst du den Berliner halt nicht geben, und wir beißen uns die Zähne aus gegen einen Mann“, sagte Münchens Nationalstürmer Max Kastner. dpa

