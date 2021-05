DEB-Team verstärkt sich

Nürnberg. Mit dem zweimaligen Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl und fünf Berliner Meister-Profis geht das deutsche Nationalteam in die letzte Vorbereitungsphase vor dem Abflug zur Eishockey-WM. Der frühere NHL-Stürmer Kühnhackl werde schon am Dienstag ins Teamquartier in Nürnberg anreisen, teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mit. Damit wäre der 29-Jährige vom ersten WM-Spiel am 21. Mai gegen Außenseiter Italien an einsatzbereit.

Weil Bundestrainer Toni Söderholm ziemlich sicher ohne Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl und NHL-Toptalent Tim Stützle für Lettland planen muss, könnte ein Profi wie Kühnhackl umso wichtiger werden.

Insgesamt nominierte Söderholm acht neue Spieler für die vierte Trainingsphase. Vier Tage nach dem entscheidenden Finalspiel in der DEL werden Torhüter Mathias Niederberger, Verteidiger Jonas Müller sowie die Stürmer Marcel Noebels, Lukas Reichel und Leonhard Pföderl von den Eisbären zum Kader zählen. Vom Finalisten Wolfsburg sind die Verteidiger Dominik Bittner und Janik Möser dabei. dpa