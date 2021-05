Das Ende der Zurückhaltung

Riga. Nach der willkommenen Abwechslung an der Ostsee plant Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm den erneuten und dringend benötigten WM-Coup gegen sein Heimatland. Am Samstag (19.15 Uhr/Sport) soll der Auswahl ein ähnlicher Erfolg gegen Finnland gelingen wie bei der zuvor letzten WM 2019, als Deutschland den späteren Weltmeister schlug. „Das ist unser Anspruch“, sagte Söderholm per Videoschalte: „Eishockey-Deutschland sollte sich darauf vorbereiten, dass es keine außergewöhnliche Situation ist, dass man Kanada oder eine andere Topnation schlägt. Die Zeit ist nicht weit weg, dass es ein neues Normal ist.“

Gerade die Finnen galten für deutsche Teams lange als unbezwingbar. Söderholm aber hatte gleich bei seiner ersten WM als Coach vor zwei Jahren in der Slowakei ein 4:2 geschafft. Die Zuversicht, dass dieses Meisterstück wiederholt wird, ist mit dem Ausflug in die abwechslungsreiche Natur gewachsen. Söderholm wirkte gelassener als noch nach dem unerwarteten Rückschlag gegen Aufsteiger Kasachstan.

„Der Tag gestern hat gut getan. Alle haben ein bisschen frische Luft bekommen. Alle konnten die ersten vier Spiele abhaken“, berichtete der 43-Jährige: „Wir haben ein bisschen gutes Essen gekriegt – das tut der Seele gut.“ Traditionell liegt die Spielweise der Finnen den Deutschen eher nicht. Dass Söderholm und sein Trainerteam den Stil besonders gut kennen, könnte ein entscheidender Faktor werden. „Ich glaube schon, dass uns die Spielweise von Finnland passt“, sagte der Coach, der im fünften Spiel auch wegen des wahrscheinlichen Ausfalls von Lukas Reichel erstmals anders aufstellen will. Der Stürmer der Eisbären Berlin hatte bei der Niederlage gegen Kasachstan einen heftigen Check gegen den Kopf einstecken müssen und konnte nicht mehr weiterspielen. Ivan Stepanenko wurde für das Foul, das auf dem Eis nicht geahndet wurde, nachträglich für ein Spiel gesperrt.

Gegen Lettland mit Zuschauern

Für Deutschland ist nach dem 2:3 gegen Kasachstan Druck da, punkten zu müssen. Ein erneuter Erfolg wäre für den angestrebten Einzug ins Viertelfinale ein immens wichtiger Schritt. Eine weitere Niederlage würde den Druck vor den noch ausstehenden ebenfalls schwierigen Partien gegen die USA und den Gastgeber Lettland (Dienstag) erhöhen.

Gegen die USA am Montagabend wäre dann auch NHL-Stürmer Dominik Kahun spielberechtigt. Der 25-Jährige von den Edmonton Oilers durfte am Freitag erstmals mit der Mannschaft trainieren. Nach drei negativen PCR-Tests ist die Einzel-Isolation für den früheren Münchner beendet. Nun beginnt für den Olympia-Zweiten von 2018 eine dreitägige Team-Quarantäne, so dass er am Samstag noch nicht spielberechtigt ist. Kahun war anders als Superstar Leon Draisaitl nach dem schnellen Play-off-Aus mit Edmonton in der nordamerikanischen Profiliga NHL zur WM gereist und am Mittwoch eingetroffen.

Das vorzeitige Erreichen der Finalrunde hätte einen weiteren Vorteil: Beim abschließenden Vorrundenspiel gegen Gastgeber Lettland werden aller Voraussicht nach Zuschauer im Stadion zugelassen. Für Söderholm kein unerwarteter Schritt. „Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass es mich nicht überraschen würde, wenn im letzten Spiel gegen Lettland auf einmal Zuschauer da sind“, sagte der Bundestrainer.

Nach der Regierungsentscheidung können am letzten Vorrunden-Spieltag sowie im Viertelfinale, im Halbfinale und Finale am 6. Juni Corona-Geimpfte und -Genesene in den Hallen dabei sein. dpa

