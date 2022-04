VfR-Wut nach spätem Schock

Mannheim. Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim hat ganz knapp einen wichtigen Dreier verpasst. Die Mannschaft von Trainer Hakan Atik kam am Mittwochabend im Verfolgerduell beim Ligazweiten SV Spielberg zu einem 2:2 (1:0) und bleibt damit weiter auf dem dritten Tabellenrang. Torjäger Ali Ibrahimaj war der Mann des Abends beim VfR. Der Offensivspieler erzielte in der 41. Minute die 1:0-Führung. Spielberg glich durch den Treffer von Abdelrahman Mohamed zum 1:1 (69.) aus. Doch sechs Minuten vor Schluss schlug Ibrahimaj erneut zu und traf zum 2:1 (84.). Der VfR sah danach wie der sichere Sieger aus, doch in der zehnten Minute der Nachspielzeit erzielte Sandro Weber mit der letzten Aktion das 2:2 (90.+10) für Spielberg. „Der Schiedsrichter hat vier Minuten Nachspielzeit angezeigt und lässt zehn Minuten spielen, eine Frechheit“, ärgerte sich VfR-Coach Hakan Atik. Er sagte aber auch: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Das war wieder ein starker Auftritt.“ l bo

