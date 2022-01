VfR will es schon in dieser Saison wissen

Mannheim. Eine spannende und recht erfolgreiche erste Saisonhälfte liegt hinter Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim. Die Rasenspieler überwintern auf dem dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter SV Spielberg beträgt nur drei Zähler. Die sportliche Führung um Sportvorstand Serkan Zubari und dem Sportlichen Leiter Hakan Atik blickt deshalb mit Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte – und plant schon für die neue Spielzeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind mit den vielen Neuzugängen und Ralf Schmitt als neuem Trainer mit einer Ungewissheit in die Saison gestartet. Dann hatten wir ja den Coronaausbruch im Team zu Beginn der Saison, der uns nach der intensiven Vorbereitung sportlich zurückgeworfen hat“, sagt Zubari und betont: „Dann kam ja auch noch die Trennung von Schmitt. Hakan Atik hat dankenswerterweise das Amt übernommen. Danach haben wir nur ein Spiel verloren. Klar haben wir in den Spielen gegen Langensteinbach, Friedrichstal oder Gommersdorf, in denen wir nur unentschieden gespielt haben, Punkte liegengelassen. Aber mit dem Erreichten sind wir doch sehr zufrieden.“

Atik soll die Mannschaft nun auch in der Rückrunde trainieren. Der Sportliche Leiter macht aber klar: „Danach ist Schluss als Trainer.“ Er erklärt: „Dass ich jetzt bis zum Saisonende weitermache, liegt auch daran, dass wir gemerkt haben, das funktioniert gut. Die Spieler haben sich auch für mich ausgesprochen.“ Am liebsten würde Atik die Mannschaft zurück in die Oberliga führen. „Wir sind in Schlagdistanz, wollen Spielberg und den Zweiten Mutschelbach angreifen. Das Ziel ist der Aufstieg, aber wenn es nicht klappt, dann greifen wir in der nächsten Saison wieder an. Dafür stellen wir auch die Weichen.“

Das Grundgerüst des VfR-Kaders, wie er jetzt ist, soll so zusammenbleiben. „Die Kaderzusammenstellung war sehr gut, die Charaktere stimmen, die Stimmung in der Mannschaft ist top“, findet Atik und sagt: „Manche Spielern sind ja wegen dieser Coronasache noch längst nicht bei 100 Prozent. Ich denke, von denen kann man in der Rückrunde sehr viel erwarten.“ Der Sportliche Leiter und Trainer lobt ausdrücklich Ali Ibrahimaj, der erst kurz vor dem ersten Saisonspiel kam, aber mit 13 Toren voll einschlug. „Benedikt Koep ist auf dem Platz ein Typ, John Malanga in der Abwehr oder Torwart Marcel Lentz. Aber die ganze Mannschaft ist super und versprechen uns einiges in der zweiten Saisonhälfte.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bis auf Lauris Sanchez Schneider wird kein Akteur des aktuellen Aufgebots den Club in der Winterpause verlassen. Zubari erklärte zudem, dass der Verein drei neue Spieler für die Rückrunde verpflichtet haben. Mit Abdullah Köse (24) hat sich der Verein eine Offensivkraft für die linke Außenbahn gesichert. Zuletzt lief Köse beim Ligarivalen FC Olympia Kirrlach auf. Mit Selim Jungmann (20) kommt ein rechter Außenverteidiger , der in der Jugend für die TSG 1899 Hoffenheim in der U-17 - und den FC Augsburg in der U-19-Bundesliga spielte. Zuletzt hatte der gebürtige Mannheimer pandemiebedingt eine einjährige Fußballpause eingelegt. Der dritte Neuzugang heißt Marjus Korreshi (22) und lief zuletzt für den albanischen Erstligisten KF Lushnja auf. Auch ein gelernter Innenverteidiger. „Wir haben personellen Bedarf in der Abwehrkette und denken, dass Korreshi mit seinen 22 Jahren schon weit genug ist, um uns mittelfristig weiterzuhelfen“, sagt Zubari. „Wir haben nach Spieler geschaut, die gleich Verstärkungen sein können.“

Trainingsauftakt am 17. Januar

Am 17. Januar geht es beim VfR wieder los. „Die Spieler haben jede ihre Pläne, auf denen steht, was sie bis dahin machen sollen“, sagt Atik. Am 13. Februar steht beim VfR Heilbronn schon ein erstes Testspiel an. Am 5. März empfangen die Rasenspieler dann zum ersten Rückrundenduell den 1. FC Mühlhausen im Rhein-Neckar-Stadion. Atik sieht die Konkurrenten Spielberg und Mutschelbach als „Mannschaften mit viel Qualität und Mutschelbach mit sehr starken Einzelspielern“. Doch er und Zubari glauben daran, dass beide am Ende hinter dem VfR stehen werden. Atik sagt: „Wir haben eine Mannschaft, die könnte schon jetzt in der Oberliga gut mithalten.“

Und wie schaut es mit einem neuen Trainer für die neue Saison aus? „Wir hatten zahlreiche Bewerbungen für den Job“, sagt Atik, der klar macht: „Wir haben viele Gespräche geführt, es gibt zwei, drei Kandidaten, die sind auch jetzt noch für uns relevant, aber wir werden erst einmal weiter Gespräche führen.“ Ende März, Anfang April könnte eine Entscheidung fallen. Einen neuen Co-Trainer gibt es schon: Volkan Glatt wird Atik assistieren.