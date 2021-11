In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden bleibt der SV Spielberg nach dem knappen 3:2-Sieg beim SV Waldhof II Spitzenreiter. Fortuna Heddesheim kam gegen den 1. FC Mühlhausen nur zu einem 1:1. Der VfR Mannheim ist nach dem Sieg am Samstag im Derby bei der TSG 62/09 Weinheim in der Erfolgsspur zurück, rutschte aber dennoch auf den vierten Tabellenplatz ab, da dem punktgleichen FC Zuzenhausen ein

