VfR rückt an Spielberg ran

Mannheim. Während der ATSV Muschelbach kurz vor der Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga steht, spitzt sich der Kampf um Platz zwei zu. Der Tabellendritte VfR Mannheim liegt nur noch zwei Punkte hinter dem SV Spielberg.

VfR Mannheim – Weinheim 4:1 (1:1)

Beide Mannschaften hatten am Freitagabend etliche Ausfälle zu beklagen. In der Aufstellung des VfR tauchte ein neuer Name auf: Diedrick Luigi Joel Luydens, der von der karibischen Insel Aruba stammt. Er zeigte in der Abwehr der Mannheimer eine blitzsaubere Leistung.

Der VfR ergriff sofort die Initiative. Nach Flanke von Milos Stankovic traf Blerton Muca zum 1:0 (8.). Die TSG Weinheim befreite sich nach 25 Minuten vom Dauerdruck. Fabio Wittmann gelang das 1:1 (39.). Nach der Pause schlugen die Rasenspieler zurück. Erneut Flanke Stankovic, der eingewechselte Cihad Ilhan markierte das 2:1 (57.). Muca (84.) und Ilhan (90.+2) erzielten die weiteren Treffer für den VfR. vfr

Spielberg – Waldhof II 2:2 (0:0)

„Das war eine super Leistung von uns“, strahlte Waldhof-Trainer Nico Seegert. Sein Team ließ sich weder von einer umstrittenen Gelb-Roten Karte gegen Mohamed Gouaida wegen angeblichen Ballwegschlagens noch in Unterzahl von einem Rückstand umwerfen.

„Wir haben uns nach dem Platzverweis aufs Kontern verlegt“, erklärte Seegert. Den Rückstand durch Fabian Geckle (59.) konnte der SVW nicht verhindern, doch mit einem Doppelschlag drehte Waldhof das Spiel. Volkan Rona traf zum 1:1 (67.), nach seiner Einwechslung markierte Leon Kuhmann das 2:1 (70.). In der Schlussphase ärgerte sich Seegert gleich zweimal. Erst über den Spielberger Ausgleich durch Geckle (81.), dann über die vergebene Siegchance durch Julian Marquardt. rod

Mühlh. – Heddesheim 2:3 (1:1)

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie Rückschläge verarbeitet hat“, sagte Fortuna-Trainer Steffen Kohl. Paul Rottmann traf zum 1:0 (44.). Die Antwort der Kohl-Elf kam prompt. Fabian Lorenz erzielte noch vor dem Pausenpfiff das 1:1 (45.+1). Nach dem Seitenwechsel staubte Akin Ulusoy zum 2:1 für Heddesheim ab (54.). Mühlhausen egalisierte die Begegnung durch einen verwandelten Foulelfmeter von Thorben Stadler – 2:2 (63.). Doch Adamek erzielte das 3:2 (73.) für die Fortuna. fvh

