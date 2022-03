VfR rückt an Spielberg ran

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden ist der ATSV Mutschelbach weiter Spitzenreiter. Der VfR Mannheim rückte bis auf einen Punkt an den Zweiten SV Spielberg ran. Der SV Waldhof II fuhr den sechsten Dreier in Folge ein.

Neckarelz – VfR Mannh. 0:5 (0:1)

Trotz acht fehlender Spieler holte der VfR Mannheim drei Punkte. „Die Führungsspieler wie Eric Schaaf, Christian Kuhn, Marcel Schwöbel und Max Denefleh haben das super gemacht“, lobte Trainer Hakan Atik.

Der Auftakt der Begegnung verlief etwas holprig. Neckarelz suchte die Zweikämpfe und hielt die Partie in der Anfangsphase offen, ohne sich dabei nennenswerte Torchancen herauszuspielen. Der VfR agierte in den ersten Minuten hingegen etwas nervös. Allerdings erhöhten die Blau-Weiß-Roten mit fortlaufender Spieldauer die Schlagfrequenz und erzielten nach einer guten Viertelstunde auch das 1:0 durch Blerton Muca, der eine Hereingabe von Schaaf artistisch im Neckarelzer Gehäuse unterbrachte (17.). Der VfR sorgte nach der Pause schnell für die Entscheidung. Blerton Muca legte für den im Rückraum positionierten Selim Jungmann glänzend auf. Der Winterneuzugang vollendete mit einem trockenen Abschluss zum 2:0 (50.). Cihad Ilhan (58., 78.) sorgte mit seinem Doppelpack für die Entscheidung. Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte Furkan Cevik mit dem 5:0-Endstand (90.).

Weinheim – SV Waldhof II 0:3 (0:1)

Bis zur Kabinenparty dauerte es nur wenige Minuten nach dem Abpfiff. Grund genug zum Feiern gab es, denn der SV Waldhof II bejubelte mit dem Erfolg bei der TSG Weinheim den nächsten Dreier. „Fünf Siege in einem Monat, das habe ich auch noch nie erlebt“, mischte sich Trainer Nico Seegert selbst unter die Feiernden. Einziger Wermutstropfen war die Gelb-Rote Karte gegen Volkan Rona wegen wiederholten Foulspiels. Der Schiedsrichter Haris Kresser zeigte in einem intensiven, aber jederzeit fairen Spiel neun Verwarnungen und zwei Ampelkarten und brachte so mehrfach die Gemüter gegen sich auf. Davon unbeeindruckt spielte der SVW II über weite Strecken souverän auf. Eine stabile Defensive war auch in Weinheim wieder der Schlüssel zum Erfolg der Blau-Schwarzen. Jann Germies (17.), Shinhyung Lee (61.) und Nils Anhölcher (78.) markierten die Waldhof-Tore zum verdienten Sieg. „Es freut mich, dass wir gezeigt haben, dass wir eine gute Mannschaft haben und auch ohne Unterstützung aus dem Drittligakader gewinnen können“, zog Seegert Bilanz. rod

Heddesh. – Durlach-Aue 9:0 (5:0)

Die Fortuna Heddesheim hatte gegen den Tabellenletzten nie Probleme. Zur Pause war die Entscheidung schon gefallen. Vor 150 Zuschauern brachte Andreas Adamek (21., 29.) die Fortuna mit 2:0 in Front. Da bröckelte der Widerstand der SpVgg Durlach-Aue schon gewaltig. Enis Baltaci erhöhte per Foulelfmeter auf 3:0 (33.) und traf noch zum 4:0 (41.). Adamek legte noch vor der Pause das 5:0 (44.) nach. Im zweiten Durchgang dominierte Heddesheim weiter und kam durch Baltaci (49., 69., 74.) und Ilias Soultani (60.) zu weiteren Treffern. fvh