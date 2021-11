VfR-Plan: Ein Sieg gegen den Frust

Mannheim. Die Verbandsliga-Fußballer des VfR Mannheim stehen nach der ersten Saisonniederlage am vergangenen Wochenende gegen den Stadtrivalen SV Waldhof II (1:3) schon vor dem nächsten Derby. Der Tabellendritte muss am Samstag, 15 Uhr, bei der TSG 62/09 Weinheim antreten. „Wir haben die Niederlage gegen den SVW II abgehakt“, sagt VfR-Coach Hakan Atik, der betont: „Die zwei Platzverweise für Marc-David Thau und unseren Torwart Marcel Lentz haben uns natürlich in dem Spiel getroffen. Ich behaupte mal, dass wir die Partie nicht verlieren, wenn die beiden nicht runter müssen. Der Schiedsrichter hat da schon einen Teil zur Niederlage beigetragen. So war es dann halt schwer, gegen eine gute Waldhof-Truppe zu punkten.“

In Weinheim werden Thau und Lentz fehlen. Steven Ullrich wird so von Beginn an zwischen den Pfosten stehen. Der Keeper konnte in den vergangenen Jahren bei Fortuna Heddesheim viel Verbandsligaerfahrung sammeln. „Von den verletzten Spielern kommt Max Denefleh zurück“, sagt Atik.

Der VfR liegt vier Punkte hinter dem Tabellenzweiten ATSV Mutschelbach. „Wir wollen natürlich die drei Punkte holen, um an den beiden Teams da vorne dran zu bleiben“, sagt Atik und betont: „Weinheim hat eine neue Mannschaft. Mal schauen, was uns da erwartet. Klar ist aber: Wir müssen in erster Linie auf uns schauen.“ Die TSG liegt derzeit mit 17 Punkten auf dem siebten Rang.

SVW II will nächsten Coup

Auch Fortuna Heddesheim musste zuletzt eine Niederlage einstecken. Am Sonntag, 14.30 Uhr, empfangen die Heddesheimer nun den Ligazehnten 1. FC Mühlhausen. „Wir waren gegen Neckarelz eigentlich überlegen, wollen nun in die Erfolgsspur zurück“, sagt Coach Frank Hettrich.

Der SV Waldhof II will am Sonntag, 14.30 Uhr, die nächste Überraschung gegen ein Spitzenteam schaffen. Die Truppe von Trainer Oscar Corrochano trifft auf Tabellenführer SV Spielberg. Atik drückt dem SVW sicher die Daumen. bol