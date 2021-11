In der Fußball-Verbandsliga hat der VfR Mannheim das Spitzenspiel beim ATSV Mutschelbach gewonnen. Damit rückten die Rasenspieler in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Karlsbader heran, die mit 32 Zählern den zweiten Platz belegen. Spitzenreiter bleibt der SV Spielberg, der seinen Vorsprung auf fünf Punkte ausbaute.

Mutschelbach – VfR MA 0:3 (0:2)

Von Beginn an entwickelte

...