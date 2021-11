VfR macht weiter Boden gut

Mannheim. Mit dem quasi letzten Aufgebot hat Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim das Derby gegen Fortuna Heddesheim mit 1:0 (1:0) für sich entschieden. Da Spitzenreiter SV Spielberg das Gipfeltreffen gegen den Tabellenzweiten ATSV Mutschelbach mit 0:1 verlor, ist das Trio ganz vorne noch enger zusammengerückt. Der VfR hat nun nur noch drei Punkte Rückstand auf den Primus Spielberg und überwintert einen Zähler hinter dem Zweiten aus Mutschelbach. Die Begegnung des SV Waldhof II bei der SpVgg Durlach-Aue wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Die Rückrunde in der Verbandsliga startet Anfang März 2022.

VfR Mannheim – Heddesheim 1:0

Im Vergleich zum jüngsten 3:0-Erfolg beim ATSV Mutschelbach musste VfR-Trainer Hakan Atik auf die verletzten Ali Ibrahimaj und Alessandro Castro verzichten und dafür die ebenfalls angeschlagenen Julio Cesar Yugar Koelle und Eric Schaaf von Beginn an spielen lassen. Beim Aufwärmen verletzte sich zudem Mittelstürmer Cihad Ilhan. Auf der Auswechselbank der Rasenspieler saßen neben Ersatzkeeper Steven Ullrich so nur noch zwei Spieler mit Verbandsligaerfahrung. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie gekämpft und auch dieses wichtige Spiel gewonnen hat“, sagte der VfR-Trainer Atik, während sein Gegenüber die Niederlage sportlich nahm. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat gekämpft und alles versucht“, sagte der Heddesheimer Coach Frank Hettrich, der zum letzten mal auf der Bank der Fortunen Platz nahm.

Heddesheim war in einer von Nickligkeiten geprägten Partie zwar bemüht, offensiv Akzente zu setzen, allerdings stand die Mannheimer Abwehr sehr gut. Benedikt Koep erzielte das Tor des Tages. Einen großen Anteil an diesem Treffer hatte jedoch auch Christian Kuhn. Der Innenverteidiger eroberte sich den Ball, spielte einen präzisen Steilpass in die Schnittstelle der Heddesheimer Abwehr und bediente den Torschützen mustergültig. Koep lief daraufhin frei auf den Kasten von Fortuna-Schlussmann Dennis Broll zu und traf mit einem Schuss ins kurze Eck (23.). Kurz vor der Pause prüfte Koep den Heddesheimer Keeper Broll aus spitzem Winkel (40.). Auch Blerton Mucas Freistoß aus zentraler Position segelte nur haarscharf am rechten Torpfosten vorbei (45.).

Der VfR war auch im zweiten Durchgang tonangebend. Koep hatte die Entscheidung auf Fuß, doch Broll parierte stark (55.) Ab der 60. Minute kippte die Begegnung. Dem VfR ging nun die Kraft aus und Heddesheim schaltete im Offensivspiel mehrere Gänge nach oben.

Zunächst scheiterte Thorsten Kniehl nach Flanke von Enis Baltaci am gut reagierenden Marcel Lentz, der mit einer tollen Parade den Ausgleich verhinderte (61.). Wenig später traf Adamek mit einem Volleyschuss nur den Innenpfosten des Mannheimer Gehäuses (67.).

Auf der Gegenseite sorgte einzig ein Solo von Nediljko Kovacevic für ein wenig Gefahr für das Heddesheimer Team. Der Kroate umkurvte mehrere Gegenspieler wie Slalomstangen, blieb im gegnerischen Strafraum jedoch an einem Heddesheimer Verteidiger hängen (71.).

Dann war erneut die Fortuna am Drücker und drängte vehement auf den Ausgleich. Die vielleicht größte Chance zum 1:1 hatte dabei Andreas Adamek, der am zweiten Pfosten stand und vom eingewechselten Patrick Fetzer angespielt wurde. Eigentlich hätte der torgefährlichste Heddesheimer Stürmer den Ball nur ins fast leere Tor schieben müssen, allerdings setzte er das Leder knapp neben den Pfosten (81.). In den letzten Minuten brachten die Rasenspieler den Vorsprung dann über die Zeit. vfr