Versöhnliches Ende

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden hat der VfR Mannheim zum Abschluss das Derby vor 270 Zuschauern bei Fortuna Heddesheim mit 2:1 (0:1) für sich entschieden und damit die Saison mit dem dritten Tabellenplatz beendet. Der SV Waldhof II bekam am letzten Spieltag die drei Punkte ohne Aufwand.

Heddesheim – VfR Mannh. 1:2 (1:0)

Steffen Kohl, der Coach der Heddesheimer, wirkte nach der Niederlage angefressen. „So ein Spiel, in dem wir 50 Minuten lang die bessere Mannschaft gewesen sind, dann noch zu verlieren, ist sehr bitter“, befand der Fortuna-Trainer und sagte: „Wir haben in der ersten Halbzeit den VfR komplett im Griff gehabt. Nutzen wir unsere Chancen, dann ist das Spiel früh entschieden.“

Kohl betonte weiter: „Der VfR Mannheim hat sich in der zweiten Halbzeit dann gesteigert und seine Torchancen – im Gegensatz zu uns – effektiv genutzt.“

Filip Vlahov brachte die Heddesheimer kurz vor der Pause hochverdient mit 1:0 in Front. Andreas Adamek vergab nach dem Seitenwechsel die Heddesheimer Großchance zum 2:0, als er ganz alleine vor VfR-Keeper Steven Ullrich vergab (50.).

Das rächte sich. Sieben Minuten später kam auf der anderen Seite der gerade drei Minuten zuvor eingewechselte Furkan Cevik nach einer Flanke von links im Strafraum der Platzherren zum Abschluss und erzielte den Ausgleich (57.). In der Folge drängten die Heddesheimer auf die erneute Führung. Oliver Malchow (65.), Enis Baltaci (81./87.), Ilias Soultani (85.) hatten gute Möglichkeiten, doch es blieb zunächst beim 1:1.

In der 65. Minute hatte sich VfR-Akteur Joseph Olumide am Brustkorb verletzt und musste mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht werden. Die Partie war 17 Minuten unterbrochen. Deshalb ergab sich eine lange Nachspielzeit, in der der VfR dann noch einmal zuschlug: Der Heddesheimer Akin Ulusoy verlor den Ball, VfR-Joker Cevik reagierte blitzschnell und traf noch zum 2:1-Sieg für die Rasenspieler. „Das ist einfach richtig bitter, diese Niederlage fühlt sich nicht gut an“, sagte Kohl. Die Fortuna schloss die Saison somit auf dem fünften Tabellenrang ab. „Wir haben eine ordentliche Rückrunde gespielt, freuen uns jetzt erst einmal auf eine Pause“, sagte der Heddesheimer Coach.

Beim VfR zeigte sich Hakan Atik, in seinem letzten Spiel als Chefcoach mit der Leistung seiner Elf zufrieden: „Wir haben in der zweiten Halbzeit sehr gut gespielt. Ich denke, der späte Sieg war dann auch verdient.“ Durch den Erfolg hat sich der VfR Mannheim erstmals seit sechs Jahren wieder vor den Heddesheimern platziert.

Die Rasenspieler starten laut Atik, der auch Sportlicher Leiter des VfR ist, bereits in der letzten Juni-Woche mit der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Dann wird Volkan Glatt als neuer Coach die Mannschaft verantwortlich übernehmen. Wie das Team, das in der nächsten Spielzeit einen weiteren Anlauf in Richtung Oberliga Baden-Württemberg unternehmen soll, aussehen wird, steht noch nicht fest. „Wir treiben die Planungen voran“, sagte Atik.

Zwei Spieler des aktuellen Kaders werden dann auf jeden Fall nicht mehr dabei sein: Eric Schaaf und Cihad Ilhan gehen weg. Wohin? Zu Fortuna Heddesheim. Das gab Atik nach der Partie am Samstagabend bekannt. fvh/bol

SV Waldhof II – SpVgg Durlach-Aue

Das für Samstag geplante Heimspiel des SV Waldhof Mannheim II fand nicht statt, da Gegner SpVgg Durlach-Aue, der bereits als Ligaschlusslicht und Absteiger feststand, nicht genug Spieler zusammenbekam und absagte. Die Partie wird somit mit 3:0 für die Mannheimer gewertet.

Die Bilanz von SVW-Coach Nico Seegert, der die Mannschaft im Winter übernommen hatte, kann sich sehen lassen. Für den Coach war es der zwölfte Sieg in insgesamt 16 Partien. Der SV Waldhof II schloss die Runde auf dem sechsten Tabellenrang ab. Seegert wird das U 23-Team auch in der kommenden Saison verantwortlich betreuen. rod