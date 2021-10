Gereift, aber immer noch mit viel Ehrgeiz

Mannheim. Beim VfR Mannheim läuft es in der aktuellen Saison der Fußball-Verbandsliga Nordbaden recht ordentlich. Nach acht Spielen ist das Team von Trainer Ralf Schmitt noch ungeschlagen. Der Tabellendritte hat derzeit die zweitbeste Defensive der Liga – was auch mit der Leistung von John Malanga zu tun haben könnte. Der 25-Jährige kam im Sommer vom Ligarivalen Fortuna Heddesheim und fühlt sich bei den Rasenspielern pudelwohl.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

John Malanga John Malanga ist 25 Jahre alt und Innenverteidiger des Fußball-Verbandsligisten VfR Mannheim. Er spielt seit dieser Saison für den aktuellen Tabellendritten und war davor vier Spielzeiten bei Fortuna Heddesheim am Ball. Malanga ist in Speyer geboren, aber in Mannheim aufgewachsen, wo er auch aktuell wohnt. Nach seinem Wechsel aus Heddesheim hat sich Malanga als Stammspieler in der VfR-Abwehr etabliert. Am Sonntag empfängt Malangas Ex-Club Fortuna Heddesheim in der Verbandsliga um 15 Uhr zu Hause den FC Zuzenhausen. Der SV Waldhof II ist um 15 Uhr am Sonntag beim FC Olympia Kirrlach gefordert.

„Ich wollte nach vier Jahren in Heddesheim einfach eine neue Herausforderung. So ging es auch einigen Teamkollegen bei der Fortuna. Letztlich hat der VfR gute Gespräche mit mir geführt. So kam der Wechsel zustande“, sagt der 1,90 Meter-Hüne, der klar macht: „Als ich hier zugesagt habe, hatte ich im Kopf, dass ich mit dem VfR unbedingt aufsteigen möchte. In Heddesheim hatte ich eine schöne Zeit mit vielen netten Menschen. Leider hat es nie dort mit dem Aufstieg in die Oberliga geklappt. Wir sind ja stets in den Aufstiegsspielen gescheitert. Jetzt will ich mit dem VfR hoch und dafür gebe ich alles.“

Der gebürtige Speyrer ist in Mannheim aufgewachsen, hat in der Jugend beim MFC Phönix angefangen. Dann wechselte er zum SV Waldhof, 2008 zu den Talenten des 1. FC Kaiserslautern. Malanga trug von der U 15 bis U 17 das Trikot der Deutschen Nationalmannschaft. Als er 2014 zu den U 19-Junioren von Schalke 04 wechselte, durfte er von einer Bundesligakarriere träumen. „Ich hab mit sehr guten Jungs zusammengespielt“, erinnert sich Malanga an diese Zeit, die noch nicht all zu viele Jahre her ist, gerne zurück. 2015 wurde er dann in den Aktivenbereich der Knappen übernommen.

„Leider hatten wir dann einen Trainer, der mit jungen Spielern nichts anfangen konnten, wir waren zehn Jungs, die aus der U 19 kamen, doch man konnte machen, was man wollte, ich habe hart trainiert, ich habe mich wahnsinnig angestrengt, aber ich habe leider keine Chance bekommen, zu zeigen, was ich kann“, sagt Malanga. Nach eineinhalb Jahren hatte er dann einfach genug von der unbefriedigenden Situation in Gelsenkirchen. „Ich hatte 2017 ein Angebot vom Regionalligisten FC Astoria Walldorf und so die Möglichkeit, nach Mannheim zurückzukehren, zu meinen Freunden und meiner Familie – also bin ich dorthin.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Walldorf am Tiefpunkt

Anfangs lief es für Malanga bei der Astoria nicht schlecht. Doch nach einem halben Jahr war klar: Es passte doch nicht. „Das war damals der Tiefpunkt für mich. Ich war ganz unten“, gibt Malanga zu. „Ich habe dann den Schritt gemacht, bin zu Heddesheim in die Verbandsliga. Das hat mich reifer gemacht – und selbstbewusster. Aber klar ich will nochmal angreifen. Als Stürmer hast du es leichter, da kannst du mit vielen Toren auf die aufmerksam machen. Als Abwehrspieler? Nun ja, das ist schwierig.“

Doch beim VfR ist der Hüne, der als Jugendspieler schon mal als Stürmer spielte, wegen einer Torflaute von seinem damaligen Trainer dann aber zum Innenverteidiger umfunktioniert wurde, derzeit aus der Defensive nicht wegzudenken. Malanga hofft, im nächsten Jahr wieder Oberliga-Luft schnuppern zu können. „Wir sind ein gutes Team, werden auch von Spiel zu Spiel stärker. Mit dem ATSV Mutschelbach und dem SV Spielberg stehen zwei sehr gute Mannschaften vor uns. Aber wir müssen mit unserem Kader vor niemanden Angst haben“, sagt der Defensivspezialist.

Am Samstag trifft der VfR Mannheim zu Hause um 15.30 Uhr auf den VfB Eppingen. Es ist das Duell der beiden Jäger. Der VfR liegt mit 18 Punkten auf Platz drei und hat zwei Zähler Rückstand auf den Ligazweiten Mutschelbach. Der VfB Eppingen ist mit 15 Punkten Vierter. Ein Sieg wäre für den VfR wichtig.

„Nach dem Coronaausbruch bei uns in der Mannschaft zu Beginn der Runde sind alle Spieler eigentlich noch heißer. Wir trainieren alle sehr hart, die Stimmung in der Truppe ist gut, der neue Trainer ebenfalls. Ich habe die Entscheidung, hierherzukommen, noch kein einziges Mal bereut. Ich will einfach mit dem VfR aufsteigen“, sagt Malanga.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3