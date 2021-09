„Es gab Gratulationen“

Mannheim. Kurz vor dem Start in die Saison hat Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim seinen Königstransfer vermeldet. Offensivspieler Ali Ibrahimaj ist vom Südwest-Regionalligisten FC Gießen zu den Rasenspielern gewechselt. Im Interview mit dieser Redaktion berichtet der Ex-Waldhöfer, wie es dazu kam.

Herr Ibrahimaj, in den ersten vier Saisonspielen trugen Sie noch das Trikot des FC Gießen. Warum nun der überraschende Wechsel in die Verbandsliga?

Zuletzt für Gießen in der Regionalliga am Ball: Ali Ibrahimaj. © Imago

Ali Ibrahimaj: Ich habe gemerkt, dass ich durch meine Arbeit einfach nicht mehr die Zeit habe, auf Regionalliganiveau zu trainieren. Ich wohne mit meiner Familie in Frankfurt. In Mannheim habe ich mir mit meinem Source-Management-Büro in den vergangenen Jahren ein zweites Standbein aufgebaut. Das ging nicht mehr. Die letzten Monate haben gezeigt, dass sich meine Selbstständigkeit mit dem Regionalliga-Aufwand in Gießen schwer vereinbaren lässt. Allerdings wollte ich weiter Fußball spielen. Deshalb der Wechsel zum VfR.

Wie hat man beim FC Gießen Ihre Entscheidung aufgenommen?

Ibrahimaj: Ich hatte mit Trainer Daniyel Cimen und Vorstand Turgay Schmid gute Gespräche. Auch mit Co-Trainer Michael Fink habe ich lange geredet. Die haben großes Verständnis gezeigt, waren absolut fair. Ich hatte eine sehr gute Zeit in Gießen, das Vertrauen war immer da. Ich will auch den Kontakt zum Verein weiter pflegen, habe alle vier Spiele für den FC in dieser Saison absolviert und war in der vergangenen Saison die ganze Zeit auf dem Feld. Schade ist jetzt nur, dass ich Gießen verlasse und das Team nur drei Punkte hat.

Warum jetzt der VfR Mannheim und kein Team in der Oberliga?

Ibrahimaj: Mein Büro ist in Mannheim. Der VfR ist ein sehr professionell geführter Verein. Man will hier in die Oberliga aufsteigen. Das sind gute Bedingungen, die ich hier vorfinde. Ich hatte mit Hakan Atik (Sportlicher Leiter des VfR: Anmerkung der Redaktion) und Serkan Zubari (Sportvorstand: Anm. d, Redaktion) sehr gute Gespräche. Natürlich gab es viele Anrufe von anderen Teams, aber ich habe mich schnell entschieden, hier zu spielen.

Kennen Sie die Mannschaft schon?

Ibrahimaj: Stand Donnerstagmittag noch nicht. Aber ich freue mich aufs erste Training.

Der neue Trainer Ralf Schmitt hat mit Ihnen aber sicher schon gesprochen, oder?

Ibrahimaj: Ja, er ist sehr sympathisch. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.

Am Sonntag tritt der VfR in seinem ersten Saisonspiel bei Germania Friedrichstal an. Stehen Sie in der Startformation?

Ibrahimaj: Ich denke, dass ich dabei bin. Aber ob ich gleich von Beginn an spiele, das entscheidet immer noch der Trainer. Ich stehe jedenfalls voll im Saft.

Was für eine Rolle wollen Sie ausfüllen?

Ibrahimaj: Ich spiele schon immer im offensiven Mittelfeld, da will ich dem VfR auch helfen.

Kennen Sie die Liga?

Ibrahimaj: Bis auf die Mannschaft von Fortuna Heddesheim, gegen die wir mit dem SV Waldhof in Testspielen gespielt haben, ist alles neu für mich.

Haben Sie Angst, dass es in der Verbandsliga nun von den gegnerischen Verteidigern auf die Knochen gibt?

Ibrahimaj: Das wird eine Umstellung. Und ja, ich rechne ein bisschen damit. Auch deshalb, weil wir als VfR eine der wohl spielerisch besten Mannschaften in der Liga sind und immer auf hochmotivierte Gegner treffen. Da wird es wohl häufiger hart zur Sache gehen.

Haben Sie noch Kontakt zum SV Waldhof?

Ibrahimaj: Klar, zu Spielern und zu Jochen Kientz, den ich sehr schätze.

Was haben die Waldhöfer zum Wechsel gesagt?

Ibrahimaj: Es gab Gratulationen.